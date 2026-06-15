Az ittas, drogos sofőrökre vadásznak a rendőrök a héten

Egyhetes razziába kezd a rendőrség Magyarországon is, a ROADPOL Alkohol és Drog nevű akció részeként például június 19-én reggel 9 órától egy teljes napon át, 24 órás drog- és alkoholmarathont is tartanak a rendőrök. Az akció nem véletlenül kap kiemelt figyelmet. A közlekedési szakemberek szerint az alkohol és a kábítószerek még kis mennyiségben is jelentősen rontják a vezetési képességeket. Lassul a reakcióidő, romlik a koncentráció, beszűkül a látótér, és a jármű irányításához szükséges finom mozdulatok is pontatlanná válnak – írja a police.hu.

Az ittás, drogos sofőrökre fognak vadászni a héten a rendőrök

Fotó: police.hu

A veszélyes sofőrökre vadásznak a rendőrök

A rendőrség ezért most különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kiszűrje a veszélyes sofőröket a forgalomból. Az ellenőrzések az egész ország területére kiterjednek, így a nagyvárosokban, a főutakon és a kisebb településeken egyaránt lehet számítani alkoholszondás vagy drogtesztes vizsgálatokra. Egyetlen felelőtlen döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja. Az ittas járművezetés jogi következményei szintén súlyosak: a vezetési jogosultság azonnali szüneteltetése mellett jelentős pénzbírságra, súlyosabb esetben büntetőeljárásra is számíthatnak a szabályszegők.

A hatóságok szerint a cél nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és az emberéletek védelme. A rendőrség arra figyelmeztet: aki szórakozni indul, már az első ital előtt gondolja végig, hogyan jut majd haza. A közösségi közlekedés, a taxi, a sofőrszolgálat vagy egy józan barát segítsége nemcsak kényelmesebb, hanem életet is menthet. Az egyhetes ellenőrzéssorozat üzenete: a volán mögött nincs helye sem az alkoholos, sem a drogos sofőrnek.

Az Origo is beszámolt a húsvéti ROADPOL akció, aminek során az ittas sofőrök forgalomból való kivonása volt a cél. A razzia eredményeképp 75 járművezetőt szűrtek ki Budapesten.