Újabb országos razziát tart a rendőrség – jó lesz vigyázni!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2026. június 1. és 7. között 2Wheelers elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ezen a hétben országszerte több motorost állíthatnak meg a rendőrök, mint az év más időszakaiban. A hatóságok az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világítóberendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzik, valamint három másik területet is – írja a police.hu.

A rendőrök ezen a héten a motorosokat ellenőrzik országszerte

Mindenre figyelnek a rendőrök

A biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében vizsgálják a gumiabroncsok állapotát. A nem megfelelő állapotú kerék ugyanis közvetlen életveszélyt jelenthet a kétkerekűeken. A jogszabályi előírások egyértelműek a minimális profilmélységet illetően. A gumiabroncs futófelület mintázatának magassága a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 mm-nél. Ugyancsak célkeresztbe kerülnek a rendszámtáblák. A felhajtott, eltakart vagy szándékosan nehezen olvasható rendszám nem csupán szabálytalanság, bizonyos esetekben akár bűncselekmény gyanúját is felvetheti. A harmadik kiemelt terület az utólagos átalakítások ellenőrzése.

A rendőrök külön figyelmet fordítanak a módosított kipufogókra és minden olyan változtatásra, amely miatt a motor már nem felel meg a zajvédelmi vagy környezetvédelmi előírásoknak.

Az üzenet egyértelmű: a nyári motorszezon kezdetén nemcsak a vezetők felkészültsége, hanem a járművek műszaki állapota is vizsgázik. Aki pedig biztosra akar menni, annak érdemes még indulás előtt átnéznie a motorját – mert ezen a héten a rendőrségi razzia legapróbb hiányosság sem marad feltétlenül észrevétlen.

