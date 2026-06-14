Utolértek a rendőrök egy utánfutót Borsodban, ettől nekik is káprázott a szemük – fotó

Olyat láttak a napokban a borsodi rendőrök, ami még nekik is új volt: egy férfi menet közben, az utánfutón állva biztosította a rakomány, egy hűtő rögzítését. Az ilyen mutatvány életveszélyes: egy hirtelen fékezés, kormánymozdulat vagy úthiba könnyen súlyos sérüléshez, akár tragédiához vezethet.

A rendőrök sem hittek a szemüknek, amikor meglátták ezt a rakományt

Fotó: police.hu

Eljárást indítottak a rendőrök

A rendőrség az eset kapcsán azt tanácsolta, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzük a rakomány megfelelő rögzítését, és menet közben csak biztonságos helyen, megállást követően végezzünk szükséges igazításokat. A konkrét ügyben a tiszaújvárosi rendőrkapitányság szabálysértési eljárást folytat, vagyis lebukás esetén az ilyesmit nem lehet megúszni egyszerű figyelmeztetéssel.