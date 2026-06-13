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baleset

Videón, ahogy épphogy megúszták a csattanást a rendőrök

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Csak egy pillanaton múlt, hogy nem történt komolyabb baleset az egyik Balaton-parti úton, ahol egy figyelmetlen autós nem adta meg az elsőbbséget a főúton haladó rendőrautónak. A helyzet annyira hirtelen alakult ki, hogy a rendőröknek az ütközés elkerülése érdekében azonnali kormánymozdulattal kellett reagálniuk.
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balesetfigyelmetlen autósrendőrbalaton

Rohamosan terjed a neten az a videófelvétel, ahogy a rendőröknek sikerült elkerülni a csattanást egy figyelmetlen autóssal. Az este a Balaton egyik településének forgalmas kereszteződésében történt. A rendőrautó a szabályoknak megfelelően, védett úton haladt, amikor egy járművezető – feltehetően figyelmetlenségből – úgy hajtott ki elé, hogy nem biztosított elsőbbséget. A szolgálati járműt vezető sofőr hirtelen kormánymozdulattal tudta csak elkerülni a a balesetet – ahogy az a rendőrség közösségi oldalán közzétett videóból is látszik. A manőver gyors reakciót és pontos helyzetfelismerést igényelt, hiszen a forgalmi szituáció másodpercek alatt alakult ki.

Pechére rendőrautó elé hajtott ki a figyelmetlen sofőr a Balaton északi partján
Nem adott elsőbbséget, pechére rendőrautó elé hajtott ki a figyelmetlen sofőr a Balaton északi partján
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrök elkapták a figyelmetlen sofőrt

Az esetet követően a rendőrök a sofőrrel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A hatóságok hangsúlyozzák: az elsőbbségadás elmulasztása továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési hiba, amely könnyen vezethet súlyos következményekhez. 

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a közlekedési szabályok betartása nem pusztán formalitás, hanem a mindennapi biztonság alapja. 

A rendőrségi tájékoztatás szerint a figyelmetlenséget időnként külső tényezők, például hirtelen időjárás-változások vagy frontok is fokozhatják, ám ezek sem adnak mentséget a szabályok be nem tartására. A mostani eset szerencsés kimenetele így inkább figyelmeztetésként szolgál: egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy egy rutinhelyzetből balesetveszélyes szituáció legyen.

A napokban - ahogy arról az Origo is beszámolt - az M7-es autópályán okozott balesetet egy furgonos. Nem derült ki, hogy mi okozta a tragédiát.
 

 

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