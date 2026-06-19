Rendőrré avatták a menekülő autóst feltartóztató aligátort

Louisiana államban sok helyen a mocsárból töltésen-hídon kiemelve haladnak a gyorsforgalmi utak, az alábbi incidensre is egy ilyen helyen került sor St. Charles Parish megyében. A rendőröket egy száguldozó sportkocsi miatt hívták a közlekedők, a kiérkező járőr már egy betonfalnak ütközött, defektes autóval találkozott. Annak vezetője ittasság jeleit mutatta, így megkezdték a befolyásoltság mértékének vizsgálatát, azonban eközben a mocsárba ugrott az alany, hogy elmeneküljön.

Tiszteletbeli rendőrnek fogadták az ittas sofőrt megkóstoló aligátort

Fotó: St. Charles Parish Sheriff's Office

A rendőrök megköszönték az aligátornak a munkáját

A rendőrök tisztában voltak a veszélyekkel és nem követték az elkövetőt, akit nem sokkal később felfedeztek az út mellett gázolva. Ekkor felszólították, hogy adja meg magát, de nem engedelmeskedett, és eltávolodott az úttól – ekkor került közelebbi kapcsolatba az aligátorral. A 40 éves elkövető mindkét kezén sérüléseket szenvedett, de folytatta a menekülését. Drónnal követték, és akkor kapták el, amikor előjött a mocsárból. A sérülései nem voltak életveszélyesek, a bíróság előtt befolyásolt állapotban való autóvezetésért és hatósági személlyel szembeni ellenállás miatt kell felelnie az elkövetően.

