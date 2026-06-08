Buták az MI-kamerák, nem segítik a rendőrség munkáját

Az Egyesült Államokban egyre több helyen telepítenek MI-alapú kamerákat, arra hivatkozva, hogy azok segítségével a rendőrség hatékonyabban tudja végezni a munkáját. Ez azonban nem feltétlenül igaz, hiszen Oakland városában olyan sok téves riasztást ad a rendszer, hogy a rendőrök egyszerűen figyelmen kívül hagyják azokat.

Az ígéret szép szó, de a valóságban az MI-kamerák nem könnyítik meg a rendőrség dolgát

Fotó: Flock Safety

Túlterheli a rendőrséget a rengeteg téves riasztás

A Flock Safety által telepített 293 darab kamera tavaly 1 099 837 aktív riasztást adtak, ezek közül több mint 620 000-et lopott rendszám/autó miatt. Ehhez képest a statisztikák szerint 2025-ben „mindössze” 3000 esetben loptak rendszámot/autót, azaz a gyártó által okosnak titulált kamerarendszer a valóságnál hetvenszer (!) több esetben küldött riasztást a hatóságnak. A Flock Safety vezetője szerint „a korlátozott erőforrásokkal rendelkező rendőrségek nehezen tudják kezelni a riasztásokat”, a valóságban inkább arról van szó, hogy egyszerűen rossz a rendszer. Például ha egy lopott rendszám/autó végighajt a városon, azt nem egy esetként veszi, hanem minden egyes kamera külön küld riasztást – így sokszorozva meg a riasztások számát.