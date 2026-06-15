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rendszám

Félrementek a büntetések, módosítják a rendszámkiadás rendszerét

2 órája
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A kamerák nem tudják megkülönböztetni a 0 és az O karaktert. Colorado államban nem a szoftvert fejlesztik, hanem a rendszámjogszabályt butítják le.
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rendszámcoloradoautós hír

Colorado államban legutóbb 2018-ban nyúltak a rendszámkiadás rendszeréhez, amikor bevezették a hat karakteres rendszert négy betűvel és két számmal – ettől az egyedi rendszámoknál el lehet térni. Sok speciális táblánál középen egyedi logó található, amivel közvetlenül egymás mellé kerülhetnek az O és 0 karakterek – ami viszont összezavarja a rendőrségi kamerákat. Egyre többször küldtek ki rossz helyre büntetéseket, mire sikerült beazonosítani a problémát.

Középen osztották a négy betű-két szám sort, így egymás mellé kerülhetett az O és a 0 - ezen változtatnak az új rendszámoknál.
Csak az új rendszámoknál jelent megoldást, hogy a negyedik helyre már nem kerülhet O betű
Fotó: Colorado DMV

Csak az új rendszámoknál szűnik meg az összekeverés veszélye

Azt a megoldást találták ki az illetékesek, hogy mostantól kezdve a negyedik helyre nem kerülhet O betű, ezzel megszűnik a kamerarendszer hiányosságának problémája – mármint az új rendszámoknál. A már utcán lévő tábláknál továbbra is fennáll az összekeverés lehetősége, azzal együtt kell élniük a polgároknak. A jogszabály-változtatás olcsóbb, még ha nem is tökéletes módja a probléma kezelésének, túl sokba kerülne ugyanis nagyobb felbontású kamerákat telepíteni a meglévők helyére.
 

 

 

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