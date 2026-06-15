Félrementek a büntetések, módosítják a rendszámkiadás rendszerét

Colorado államban legutóbb 2018-ban nyúltak a rendszámkiadás rendszeréhez, amikor bevezették a hat karakteres rendszert négy betűvel és két számmal – ettől az egyedi rendszámoknál el lehet térni. Sok speciális táblánál középen egyedi logó található, amivel közvetlenül egymás mellé kerülhetnek az O és 0 karakterek – ami viszont összezavarja a rendőrségi kamerákat. Egyre többször küldtek ki rossz helyre büntetéseket, mire sikerült beazonosítani a problémát.

Csak az új rendszámoknál jelent megoldást, hogy a negyedik helyre már nem kerülhet O betű

Fotó: Colorado DMV

Csak az új rendszámoknál szűnik meg az összekeverés veszélye

Azt a megoldást találták ki az illetékesek, hogy mostantól kezdve a negyedik helyre nem kerülhet O betű, ezzel megszűnik a kamerarendszer hiányosságának problémája – mármint az új rendszámoknál. A már utcán lévő tábláknál továbbra is fennáll az összekeverés lehetősége, azzal együtt kell élniük a polgároknak. A jogszabály-változtatás olcsóbb, még ha nem is tökéletes módja a probléma kezelésének, túl sokba kerülne ugyanis nagyobb felbontású kamerákat telepíteni a meglévők helyére.

