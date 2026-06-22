Rohangáló gyalogost gázolt a taxi, de utóbbi járt pórul - videó!

A Budapesti Autósok oldalára feltöltött aktuális merítésben gyalogos és motoros az eszetlen főszereplő. Az albán férfi a főváros többsávos, sűrű forgalmú pontján rohant át a kocsisorok között, a buszsávban haladó taxis pedig elgázolta. A vétkes gyalogosnak nem volt biztosítása, így a taxis járt pórul, hiszen a keletkezett anyagi kár mellett a munkából is kiesett.

Mi olyan sürgős?

A másik eset Csobánka és Pilisvörösvár között, egy keskeny, kanyargós útszakaszon történt. A kamerás autóval szemben érkező személygépkocsik mögött hirtelen felbukkant egy előzésbe kezdő motoros, az pedig, hogy nem lett csattanás a dolog vége, pusztán a sofőr reflexein múlott.