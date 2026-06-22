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budapesti autósok

Rohangáló gyalogost gázolt a taxi, de utóbbi járt pórul - videó!

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A videóban látható esetek elkerülhetők lettek volna, de győzött az agyatlanság.
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budapesti autósokjárt pórulelőzésautós hírtaxismotorosgázolás

A Budapesti Autósok oldalára feltöltött aktuális merítésben gyalogos és motoros az eszetlen főszereplő. Az albán férfi a főváros többsávos, sűrű forgalmú pontján rohant át a kocsisorok között, a buszsávban haladó taxis pedig elgázolta. A vétkes gyalogosnak nem volt biztosítása, így a taxis járt pórul, hiszen a keletkezett anyagi kár mellett a munkából is kiesett.

Mi olyan sürgős?

A másik eset Csobánka és Pilisvörösvár között, egy keskeny, kanyargós útszakaszon történt. A kamerás autóval szemben érkező személygépkocsik mögött hirtelen felbukkant egy előzésbe kezdő motoros, az pedig, hogy nem lett csattanás a dolog vége, pusztán a sofőr reflexein múlott.  

 

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