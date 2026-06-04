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elektromos roller

Vége lehet a rolleres ámokfutásnak – már most változhat a KRESZ

32 perce
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Erre a problémára most már tényleg kell találni valami megoldást. A hírek szerint a kormány már nem várna a teljes KRESZ-reformra: a megszaporodó és egyre súlyosabb elektromos rolleres balesetek miatt akár heteken belül külön szabálycsomag készülhet a rolleres közlekedésre.
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Az elektromos roller néhány év alatt a nagyvárosi közlekedés egyik legnépszerűbb eszközévé vált Magyarországon is. A könnyen használható, gyors és viszonylag olcsó jármű azonban nemcsak a forgalmat alakította át, hanem új problémákat is hozott az utakra. A baleseti statisztikák meredeken emelkednek, és egyre több a súlyos sérüléssel járó eset, különösen a fiatalok körében. Erre reagálva jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a kormány a következő hetekben napirendre veheti az elektromos rollerek szabályozásának kérdését – írja az Index. A politikus szerint a helyzet már annyira sürgető, hogy nem érdemes megvárni a KRESZ teljes átdolgozását, az őszi változtatást, ezért a rollerekre vonatkozó előírásokat külön ütemben módosíthatják.

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A sok baleset miatt már a nyáron új szabályok vonatkozhatnak az elektromos rollerekre
Fotó: 123RF

A legtöbb rollernek nincs biztosítása

A háttérben riasztó számok állnak. A Netrisk májusi beszámolója szerint a tavalyi évben több mint 70 százalékkal nőtt az elektromos rolleresek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, összesen 635 ilyen esetet regisztráltak. Az orvosok szerint ráadásul egyre gyakoribbak az életveszélyes sérülések, miközben sok szülő nincs tisztában azzal, milyen kockázatot jelenthet egy nagy teljesítményű e-roller a gyermekek kezében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint tízből hét-nyolc rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne – közölte a Netrisk.

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Sajnos ma még nincs szabályozva komolyan az elektromos rollerek használata a közlekdésben
Fotó: Németh András Péter

A szabályozás szigorítását az is indokolja, hogy máig sok a bizonytalanság: nem minden helyzetben egyértelmű, hogy a rolleresekre a gyalogosokra, a kerékpárosokra vagy más járművezetőkre vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni. A kormány most ezt a szürke zónát számolná fel. A részletek még nem ismertek, de a jelek szerint hamarosan új korszak kezdődhet a magyar rolleres közlekedésben.

 

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