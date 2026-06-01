Fekvőrendőrökkel gáncsolnák a szabálytalan rollereseket

A jó időben megtelnek a sétálóövezetek, azonban az ott száguldozó rolleresek miatt egy pillanatra se lankadhat az emberek figyelme. A Győri Ipartestület tagjai legutóbbi közgyűlésükön arról döntöttek, hogy fekvőrendőrök telepítését kérik az önkormányzattól, amivel a rollereseket akarják szabálykövetésre, azaz a 10 km/órás maximális sebességre, vagy urambocsá’ gyaloglásra kényszeríteni.

A sétálóövezetekben fizikai akadállyal akarják lassításra bírni a rollereseket Győrben

Fotó: Molcsányi Máté

Aláírásokat gyűjtenek a rolleresek megfékezése érdekében

Tovább növeli a konfliktusok számát, hogy sok helyen kitelepült teraszok szűkítik le az utca keresztmetszetét, ezért érzik szükségét a gyalogosok – vásárlók – védelmének. Hat helyen akarják elérni a fekvőrendőrök kihelyezését, egyelőre aláírásgyűjtést folytatnak, aminek a befejezését követően eljuttatják az aláírásokat a polgármesternek. A terv megvalósulása tehát még jó pár hónapot várat magára.

