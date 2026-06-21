Pont a rendőrök elé hajtott ki az ittas rolleres

Békéscsabán a kétszer kétsávos, forgalmas Bartók Béla útra hajtott ki egy rolleres úgy, hogy nem adott elsőbbséget a főútvonalon haladónak – pechjére pont egy rendőrautónak. Azok utánafordultak, és látták, hogy imbolyogva, bizonytalanul halad, ezért intézkedés alá vonták.

Egyszerűen kihajtott a kétszer kétsávos főútra az ittas rolleres - naná, hogy lekapcsolták!

Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Videón az ittas rolleres produkciója

A 44 éves nemtetszését fejezte ki az intézkedéssel kapcsolatban, és állítása szerint nem elektromos módban használta a rollert, hanem lábbal hajtotta – a videófelvétel alapján nem így történt. Kétszer is megpróbált elmenni, nem akarta megfújni a szondát, így előállították a kapitányságra, ahol az orvosi vizsgálat alapján súlyosan ittas állapotban volt. A KRESZ-szabályok megszegése mellett még becsületsértés miatt is eljárást indult ellene.

