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Csökkentik a városi sebességhatárt, mert olcsóbb jogszabályt alkotni, mint táblákat kihelyezni

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Túl sok helyen kéne kihelyezni a 30-as korlátozást. Olcsóbb, ha leviszik a sebességhatárt, és az önkormányzatok felelőssége lesz a korábbi tempó visszaállítása táblázással.
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táblasebességhatárautós hír

Nagy-Britanniában közlekedésbiztonsági kérdésekben ad tanácsokat a Parliamentary Advisory Council for Transport Safety (Pacts) elnevezésű regisztrál lobbiszervezet, amely nem elégedett azzal az ütemmel, ahogy a halálos közúti balesetek száma csökken. Legújabb javaslata szerint azzal szeretné – szerinte – biztonságosabbá tenni az utakat, hogy arra kéri a kormányzatot, hogy vigyék le a jelenlegi 30 mérföldről (48 km/óra) 20 mérföldre (32 km/óra) a városokban megengedett sebességhatárt.

30 mérföldről (48 km/óra) 20 mérföldre (32 km/óra) akarják levinni a városi sebességhatárt, hogy spóroljanak a táblákon.
A lobbisták szerint olcsóbb levinni a sebességhatárt, mint a szükséges helyeken kihelyezni a korlátozó táblákat
Fotó: GEM Motoring Assist

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Ennek oka szerintük prózai, rengeteg pénzbe kerülne minden iskolánál, óvodánál és bölcsődénél kihelyezni a korlátozó táblákat, a jogszabály-módosítás ehhez képest elenyésző kiadással jár. A Pacts érvelése szerint ezt követően az önkormányzatok nem a sebességkorlátozás, hanem a sebességfelemelés lesz a felelőssége, azaz visszaállíthatják a korábbi 30 mérföldes határt – épp csak ehhez külön táblákat kell kihelyezniük. Arra nem tér ki a Pacts, hogy a jogszabály-változtatás költségébe beleszámolták-e a jelzőlámpák újrahangolásának költségét, amire mindenképpen szükség lesz, ha el akarják kerülni az Amszterdami rossz tapasztalatokat.
 

 

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