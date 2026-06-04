Útban volt a pótkocsi, őrület, hogyan tette arrébb a sofőr – videó

Két teherautó találkozott egy szűk kanyarban, az egyiknek arrébb kellett valahogy állnia. A sofőr megoldotta a szorult helyzetet.
Forgalmi akadály alakult ki egy szűk úton két méretes teherautó miatt, valamit ki kellett találni, hogy az egyik át tudja fűzni magát a másik mellett. A kormánnyal való ügyeskedés itt már nem segített, más megoldásra volt szüksége a sofőrnek.
Videón a sofőr kreatív megoldása
A kreatív megoldást végül az egyik pótkocsi aljára erősített emelő jelentette. Ezzel elsőre ugyan a rossz irányba sikerült arrébb tenni a pótkocsit, de aztán összejött a korrekció, a szemből érkező teherautó folytathatta az útját.
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