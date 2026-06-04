Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

sofőr

Útban volt a pótkocsi, őrület, hogyan tette arrébb a sofőr – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két teherautó találkozott egy szűk kanyarban, az egyiknek arrébb kellett valahogy állnia. A sofőr megoldotta a szorult helyzetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sofőrteherautóautós hír

Forgalmi akadály alakult ki egy szűk úton két méretes teherautó miatt, valamit ki kellett találni, hogy az egyik át tudja fűzni magát a másik mellett. A kormánnyal való ügyeskedés itt már nem segített, más megoldásra volt szüksége a sofőrnek.

Megmutatja a fifikás sofőr, mi mindenre jó az emelő.
Ha az út nem elég széles, toldd meg pár lépéssel - gondolta a sofőr és cselekedett
Fotó: Itemfix

Videón a sofőr kreatív megoldása

A kreatív megoldást végül az egyik pótkocsi aljára erősített emelő jelentette. Ezzel elsőre ugyan a rossz irányba sikerült arrébb tenni a pótkocsit, de aztán összejött a korrekció, a szemből érkező teherautó folytathatta az útját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!