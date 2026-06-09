Rolleresek célkeresztben: mikor jön végre a régóta várt szabályozás?

Az elektromos roller néhány év alatt a városi közlekedés egyik legnépszerűbb eszközévé vált Magyarországon. Iparági becslések szerint jelenleg 100–120 ezer roller van forgalomban az országban, amelyeknek mindössze 10–15 százaléka bérelhető, megosztott jármű. A többség magántulajdonban van, így nap mint nap egyre több roller jelenik meg az utakon, kerékpárutakon és sokszor a járdákon is. A növekvő népszerűség azonban árnyoldallal jár: a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban tűnnek fel a rolleres incidensek. A szakemberek szerint ennek egyik fő oka, hogy az elektromos rollerek helyzete továbbra is rendezetlen a hazai szabályozásban. Bár 2018 óta rohamosan terjednek, még mindig nincs olyan hivatalos KRESZ-előírás, amely kifejezetten ezekre a kétkerekűekre vonatkozna.

Rollerinvázió a városokban: itt az idő rendet tenni a közelekdésben

Fotó: Jövő Mobilitása Szövetség

Mielőbb szabályozni kell a rollereseket

A közlekedési szakma ugyanakkor egyetért abban, hogy az e-rollerek biztonságosan beilleszthetők a mindennapi közlekedésbe. Ehhez azonban egyértelmű szabályokra és megfelelő edukációra van szükség. A kérdés rendezését az új közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid is fontos és mielőbbi feladatnak tartja. A Jövő Mobilitása Szövetség már 2022-ben átfogó javaslatot tett az elektromos rollerek közlekedési integrációjára, és azóta is aktívan részt vesz a KRESZ megújítását célzó szakmai egyeztetéseken.

Kárpáti András, a szövetség elnöke szerint a javaslat lényegében elkészült, és széles körű szakmai támogatást élvez. Úgy véli, a szükséges finomhangolások után nincs akadálya annak, hogy a szabályozás gyorsított eljárásban életbe lépjen. A szakember szerint az egyértelmű szabályok már rövid távon is hozzájárulhatnak a balesetek számának csökkenéséhez. A cél világos: a rollereknek is meg kell találniuk a helyüket a közlekedésben – méghozzá biztonságosan és kiszámítható keretek között.