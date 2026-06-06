Harminc évvel öregbítik az Alfa Romeo sportszedánt

A kilencvenes évek közepén az Alfa Romeo 155-ös versenyautó mindent megnyert, ahol csak elindították, az olasz, a spanyol és a brit túraautó-bajnokság mellett a DTM-ben is diadalmaskodott – Nicola Larini egy szezonban szerzett 11 győzelme mind a mai napig rekord a DTM/ITC történetében. Ez utóbbi versenyautót idézi most meg az olasz SGT Automobili műhely legújabb alkotása, az SGT-55-ös sportszedán karbon karosszériája a jellegzetes szögletes vonalvezetést mutatja, és nem hiányoznak az extrém méretű kerékjárat-szélesítések sem.

Három évtizeddel ezelőtti megjelenéssel még ütősebb az Alfa Romeo sportszedán

Fotó: SGT Automobili

Retró megjelenéssel, SUV-techikával gyarapodik az Alfa Romeo sportszedán

Egyedül a LED-es technológiát használó lámpák árulkodnak arról, hogy itt most nem egy harminc éves járművel van dolgunk, hanem egy nagyon is időszerű darabbal. A kiindulási alapot az Alfa Romeo Giulia QV jelenti, amelynek ugyan 20 centivel hosszabb a karosszéria és 30 centivel hosszabb a tengelytávolsága, de egész jól összehozták a vonalakat. Nem nyúlnak a kocsi orrában dolgozó V6-os biturbóhoz, ami továbbra is 520 lóerős, de újdonság, hogy a szedán karosszériába beleteszik az egyébként a Stelvio QV-ben adott összkerékhajtást. A menetteljesítményekről még semmit nem mondtak, de azt tudjuk, hogy a 10 darab, 500 000 eurós áron kínált Opening Edition változatot az 55 darabos kisszéria követi majd.

