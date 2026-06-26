Feltámadt a Suzuki Swift Sport – de a rajongók csalódni fognak

Nálunk is népszerű volt a Suzuki Swift Sport nevű forró ferdehátú, amely a végén egy kicsit ugyan elgyengült, de az utolsó mohikánok közé tartozott a nagy vezetési élményt kínáló kisautók között. A legutóbbi generációváltásnál az alacsony fogyasztásra hegyezték ki a konstrukciót, no meg az olyen extrákra, mint a rózsaarany tető. Japánban most visszahozták a Sport változatot, csak sajnos nem abban az értelemben, amire a rajongók számítottak.

Fekete légterelőket jelent a Swifthez kínált Suzuki Sport csomag

Fotó: Suzuki

Bármelyik Suzuki márkakereskedésben beépítik a légterelőket

A Swift Suzuki Sport valójában egy négy darabból álló spoilerkészlet (első koptató, két küszöbborítás és hátsó lökhárító-betét), amit az Awin nevű beszállító készít, és a gyári kiegészítők között találják meg azt a vásárlók. A csomagért 198 000 jent (383 000 Ft) kell fizetni, ezért feketére fényezett műanyag légterelőket kap az ember, a felszerelést a márkaszervizekben el tudják végezni. Motor- vagy futóműtuningot nem kínál a Suzuki a Swift kisautóhoz.

