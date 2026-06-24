Szabad-e nyáron téli gumival autózni? Ön jól tudja?

Magyarországon nincs törvényi szabályozás arra, hogy milyen mintázatú abroncsot mikor kell használni, ha megfelelő a profilmélység, akkor betartjuk a jogszabályt. Univerzális megoldásként az utóbbi években kezdtek rohamosan terjedni a négyévszakos abroncsok, amelyekkel – a gyártóik ígérete szerint – nem kell kompromisszumokat kötni, de a tesztek alapján még nem áldozott le a klasszikus nyári és téli gumiknak sem. Ezeket a megcélzott használatra fejlesztik, az időjárási skála másik oldalán kifejezetten rosszul működnek – ami veszélyessé teszi a használatukat.

Minél újabb a téli gumi, annál rosszabban viselkedik hőségben

Fotó: ADAC

Kánikulában nem érzi magát jól a téli gumi

A gumikeveréket úgy alakították ki, hogy fagypont alatt és fagypont közeli hőmérsékleten biztosít megfelelő rugalmasságot, kánikulában – könnyen 50°C fölé szalad az aszfalthőmérséklet – már túlságosan lágyak lesznek. Ehhez hozzájön még az eltérő profilkialakítás, a blokkokat további apró vájatokkal szabdalják, amitől rengeteget veszít a merevségéből a szerkezet. E két fizikai adottságból nehezebb irányíthatóság, bizonytalanabb kanyarvétel és hosszabb fékút következik – minél nagyobb a terhelés (nyaraláshoz megpakolt autó...), annál gyengébb a téli gumi teljesítménye. A német ADAC autós klub egy gumiteszt kapcsán különböző kopottságú téli abroncsokat is megmért nyári körülmények között (száraz és nedves aszfalton egyaránt). Az eredmény az lett, hogy minél kopottabb egy téligumi, annál közelebb kerül a nyári abroncshoz, de annak teljesítményét soha nem éri el. Maximális profilmélységnél 100 km/órás tempóról fékezve 30-35°C-os aszfalton 16 méterrel (!) hosszabb a fékút, míg 4 mm-re kopott téligumival „csak” 5,6 méterrel rosszabb az eredmény.

