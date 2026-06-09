Szörnyű pusztítás az M7-esen, mindent letarolt a leállósávban száguldozó furgonos – videó

Ritkán látható képsorokat rögzített az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája az M7-es autópályán. Egy kisfurgon a leállósávban érkezett nagy sebességgel, próbált besorolni két kamion közé, majd visszahúzódott. Nem sokkal később fékezés nélkül belehajtott a terelésbe, majd egy kamion hátuljának csapódott. Azon kívül, hogy egy embert a mentők elszállítottak a helyszínről, az MKIF Zrt. további részleteket nem tett közzé a jelenetről. Így egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba vagy esetleg valami más körülmény is közrejátszhatott-e a baleset kialakulásában. Az biztos, hogy a sofőr még a kamionnak való nekiütközés előtt sem fékezett, a kormány mögül viszont gyorsan kipattant.

Videón a pusztítás

Az autópálya-kezelő az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a leállósáv nem a sietősök egérútja. A leállósávot csak akkor szabad igénybe venni, ha a jármű műszaki hibás, és biztonságosan nem lehet vele elérni a következő csomópontot.

