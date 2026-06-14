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honda

Vigyázat, sérülést okozhat a szükségpótkerék!

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A Honda több mint egymillió autót hív vissza. A szükségpótkerék felfújásakor lövedékké változhat a szelep.
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hondaautós hírvisszahívás

Már hosszú évek óta harcolnak az autógyártók a pótkerék megléte ellen, különféle megoldásokkal próbálják kiváltani azt, legyen szó defektszettről vagy épp szükségpótkerékről. Utóbbival gyűlt meg most a Honda baja, hiszen 1 049 883 autót kell kijavítania miatta. A visszahívásban a 2023-26 közötti CR-V Hybrid és Accord Hybrid érintett.

A Honda issza meg a levét, hogy egy beszállítója hibázott a szükségpótkeréknél.
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Fotó: Honda

A szükségpótkerék felfújásánál változhat lövedékké a lerepülő szelep

A csomagtartó aljában leeresztett állapotban utazik a gumi, melyet felszereléskor kell felfújni az ehhez rendszeresített nagynyomású levegőt tartalmazó palackról. Akkor van baj, ha nem megfelelően csatlakoztatja az ember a szelepet, és nem az abroncsba áramlik a levegő. Erre az esetre egy nyomáscsökkentő szelepet építettek a rendszerbe, de utóbbi nem mindig működik megfelelően, és ha épp hibás, akkor egy idő után egyszerűen lerobban a helyéről a csatlakozó, ami el is tud szabadulni. Eddig 53 garanciális ügyet indítottak emiatt ügyfelek, és 8 esetben történt személyi sérülés.
 

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