Fékezés miatt kigyulladhat a 1,5 milliárdos szuperautó

Meglepő ok miatt kellett visszahívást elrendelnie az Aston Martinnak, a Valkyrie szuperautó hibás fékrendszere képes felgyújtani a karbon karosszériát. Túlságosan egyébként nem kell aggódni, hiszen csak nagyon intenzív használat közben fordulhat elő a probléma, ami az új korában 5 millió dollárba kerülő autó idő előtti végét okozhatja. Bár növeli ennek a valószínűségét, hogy csak a Track Suspension, azaz versenypályára szánt felfüggesztéssel ellátott példányok érintettek, amelyeket előszeretettel használnak padlógázon a tulajdonosok.

Az izzó féktárcsa okozhatja az Aston Martin szuperautójának vesztét

Fotó: Aston Martin

Extrém körülmények kellenek a szuperautó öngyulladásához

Először 2022 novemberében egy prototípusnál találkoztak a problémával a mérnökök, azaz hogy a főfékhenger nem kompatibilis a menetstabilizálóval, ezért új főfékhengert fejlesztettek. A gondot egy tömítés jelenti, ami a maximális féknyomásnál kiengedi a fékfolyadékot, ami meggyulladhat a forró féktárcsán. Az új konstrukció megszünteti a problémát, így a fékezés miatti kigyulladás veszélyét is.



A következő feltételeknek kell teljesülnie az Aston Martin Valkyrie kigyulladásához:

