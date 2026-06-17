Fékezés miatt kigyulladhat a 1,5 milliárdos szuperautó

Meglepő ok miatt kellett visszahívást elrendelnie az Aston Martinnak, a Valkyrie szuperautó hibás fékrendszere képes felgyújtani a karbon karosszériát. Túlságosan egyébként nem kell aggódni, hiszen csak nagyon intenzív használat közben fordulhat elő a probléma, ami az új korában 5 millió dollárba kerülő autó idő előtti végét okozhatja. Bár növeli ennek a valószínűségét, hogy csak a Track Suspension, azaz versenypályára szánt felfüggesztéssel ellátott példányok érintettek, amelyeket előszeretettel használnak padlógázon a tulajdonosok.
Extrém körülmények kellenek a szuperautó öngyulladásához
Először 2022 novemberében egy prototípusnál találkoztak a problémával a mérnökök, azaz hogy a főfékhenger nem kompatibilis a menetstabilizálóval, ezért új főfékhengert fejlesztettek. A gondot egy tömítés jelenti, ami a maximális féknyomásnál kiengedi a fékfolyadékot, ami meggyulladhat a forró féktárcsán. Az új konstrukció megszünteti a problémát, így a fékezés miatti kigyulladás veszélyét is.
A következő feltételeknek kell teljesülnie az Aston Martin Valkyrie kigyulladásához:
- versenypályás használat ESP Sport, ESP Track vagy ESP Off beállítással
- csúszás vagy sodródás (drift) állapotban kell lennie az autónak
- ellenkormányoz a vezető, az ESP az első fékek használatával beavatkozik
- nagy oldalirányú gyorsulás
- a fékezés előtt gázt ad a sofőr, így a hátsó tengelyen is beavatkozik az ESP
- megemeli a hátsó féknyomást az ESP a fékezéses differenciálzár működtetéséhez
- ekkor erősen rálép a fékre a sofőr, ilyenkor az eleve elöl-hátul megemelt féknyomásra további féknyomás jön rá, amitől egy nem ekkora nyomásra tervezett tömítésnél szivárogni kezd a fékfolyadék
- az izzó karbon féktárcsák ilyenkor elég melegek ahhoz, hogy felgyújtsák a fékfolyadékot, és aztán a fékhez hűtőlevegőt szállító karbon csatorna is égni kezd