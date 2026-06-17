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aston martin

Fékezés miatt kigyulladhat a 1,5 milliárdos szuperautó

1 órája
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Intenzív használat közben gyulladhat ki az Aston Martin Valkyrie. A szuperautónál a főfékhengert kell kicserélni.
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Meglepő ok miatt kellett visszahívást elrendelnie az Aston Martinnak, a Valkyrie szuperautó hibás fékrendszere képes felgyújtani a karbon karosszériát. Túlságosan egyébként nem kell aggódni, hiszen csak nagyon intenzív használat közben fordulhat elő a probléma, ami az új korában 5 millió dollárba kerülő autó idő előtti végét okozhatja. Bár növeli ennek a valószínűségét, hogy csak a Track Suspension, azaz versenypályára szánt felfüggesztéssel ellátott példányok érintettek, amelyeket előszeretettel használnak padlógázon a tulajdonosok.

Gyenge tömítés miatt kerülhet fékfolyadék az izzó karbon féktárcsára, ami miatt kigyulladhat a szuperautó
Az izzó féktárcsa okozhatja az Aston Martin szuperautójának vesztét
Fotó: Aston Martin

Extrém körülmények kellenek a szuperautó öngyulladásához

Először 2022 novemberében egy prototípusnál találkoztak a problémával a mérnökök, azaz hogy a főfékhenger nem kompatibilis a menetstabilizálóval, ezért új főfékhengert fejlesztettek. A gondot egy tömítés jelenti, ami a maximális féknyomásnál kiengedi a fékfolyadékot, ami meggyulladhat a forró féktárcsán. Az új konstrukció megszünteti a problémát, így a fékezés miatti kigyulladás veszélyét is.
 

A következő feltételeknek kell teljesülnie az Aston Martin Valkyrie kigyulladásához:
 

  • versenypályás használat ESP Sport, ESP Track vagy ESP Off beállítással
  • csúszás vagy sodródás (drift) állapotban kell lennie az autónak
  • ellenkormányoz a vezető, az ESP az első fékek használatával beavatkozik
  • nagy oldalirányú gyorsulás
  • a fékezés előtt gázt ad a sofőr, így a hátsó tengelyen is beavatkozik az ESP
  • megemeli a hátsó féknyomást az ESP a fékezéses differenciálzár működtetéséhez
  • ekkor erősen rálép a fékre a sofőr, ilyenkor az eleve elöl-hátul megemelt féknyomásra további féknyomás jön rá, amitől egy nem ekkora nyomásra tervezett tömítésnél szivárogni kezd a fékfolyadék
  • az izzó karbon féktárcsák ilyenkor elég melegek ahhoz, hogy felgyújtsák a fékfolyadékot, és aztán a fékhez hűtőlevegőt szállító karbon csatorna is égni kezd
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