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teherautó

A bamba teherautós elintézett egy Priust, aztán volt képe ezt tenni – videó

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Első és második pillantásra is egyértelműnek tűnő koccanás történt Kőbányán, a vétkes mégsem akarta elismerni a felelősségét. A fedélzeti kamera felvételével sikerült meggyőzni.
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Egy billenőplatós teherautó közlekedett a belső sávban Kőbányán, majd a záróvonalat átlépve sávot váltott. A manőver során nekiütközött a mellette haladó Toyota Prius bal hátsó részének, majd maga elé forgatta. Noha teljesen egyértelműnek tűnt, hogy ki okozta a balesetet, a felvétel beküldője szerint a teherautó vezetője nem akarta elismerni a felelősségét. A helyszínen vita alakult ki arról, hogy ki váltott sávot kire, de a kamera felvétele szerencsére egyértelműsítette, ki volt a hibás. Az autó egyébként jelentős károkat szenvedett az ütközésben.

Videón a teherautó balesete

A videó második részében egy hajmeresztő manőver látható. A XXIII. kerületi Grassalkovich úton, a Hősök tere kereszteződésénél a lámpa pirosra váltott, ami nem nagyon érdekelte egy kisteherautó vezetőjét. A sofőr a záróvonalat átlépve, a szemből érkezők sávjában előzte meg a kamerás autót, miközben jobbról egy Mercedes is megjelent a kereszteződésben. A két jármű csak hajszál híján kerülte el az ütközést.
 

 

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