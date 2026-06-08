A bamba teherautós elintézett egy Priust, aztán volt képe ezt tenni – videó

Egy billenőplatós teherautó közlekedett a belső sávban Kőbányán, majd a záróvonalat átlépve sávot váltott. A manőver során nekiütközött a mellette haladó Toyota Prius bal hátsó részének, majd maga elé forgatta. Noha teljesen egyértelműnek tűnt, hogy ki okozta a balesetet, a felvétel beküldője szerint a teherautó vezetője nem akarta elismerni a felelősségét. A helyszínen vita alakult ki arról, hogy ki váltott sávot kire, de a kamera felvétele szerencsére egyértelműsítette, ki volt a hibás. Az autó egyébként jelentős károkat szenvedett az ütközésben.

Videón a teherautó balesete

A videó második részében egy hajmeresztő manőver látható. A XXIII. kerületi Grassalkovich úton, a Hősök tere kereszteződésénél a lámpa pirosra váltott, ami nem nagyon érdekelte egy kisteherautó vezetőjét. A sofőr a záróvonalat átlépve, a szemből érkezők sávjában előzte meg a kamerás autót, miközben jobbról egy Mercedes is megjelent a kereszteződésben. A két jármű csak hajszál híján kerülte el az ütközést.

