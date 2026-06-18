Durva razzia: 3 nap alatt ezer autóst büntettek meg egyetlen dolog miatt

Pennsylvania államban júniustól lépett érvénybe az a szabályozás, ami a járművezetők figyelemeltérést hivatott csökkenteni úgy, hogy megtiltotta a telefon használatot. Már azért is büntethetnek, ha a sofőr kezében tartja a készüléket amikor forgalmi okból állt meg (piros lámpánál, vasúti átjárónál), nem kell hívást folytatnia vagy épp üzeneteken olvasnia eközben.

A balesetek számának csökkenését remélik attól, hogy megtiltották a járművezetés közbeni telefon használatot

Fotó: PennDOT

A kézben tartás is telefon használatnak minősül az új törvény szerint

A sofőrök még nincsenek tisztában az új szabályozással annak ellenére, hogy annak kihirdetése óta, azaz egy éve már zajlanak figyelemfelkeltő kampányok. Az Operation Hand Off akció keretében 694 pénzbírságot és 308 szóbeli figyelmeztetést osztottak ki a rendőrök június 8-10 között. Alap esetben 50 dollár a bírság, amihez még hozzájönnek az ügyintézési és bírósági költségek is. A figyelemelterelésre fókuszáló ellenőrzés keretében egyébként 98 ittas sofőrt is lekapcsoltak, 6000 egyéb pénzbírságot és 4000 figyelmeztetést osztottak ki a rendőrök.

