Bizarr módszerrel lehet átverni a Tesla önvezető rendszerét

Rengeteg kritikát kapott már a Tesla vezetéstámogató rendszere, például a félrevezető az elnevezése miatt. A teljes mértékben kamera-képelemzésre épülő FSD-t azonban könnyen át lehet verni, ahogy azt a kínai ügyfelek bebizonyították. Az autó az utastér-kameráját használja arra, hogy a sofőr figyelmét ellenőrizze, azonban stratégiailag elhelyezett babafejjel át lehet verni a képelemző algoritmust. A pár ezer Ft-ért megvásárolható kiegészítőt az optika elé helyezve az FSD azt hiszi, az útra figyel a sofőr, mert ezt a képet látja, közben meg mindenféle szabálytalan dolgot tud csinálni az ember.

A kamera elé lógatott babafejjel lehet átverni a Tesla sofőr-felügyelő funkcióját

Fotó: caraccsessuaries.com

Szoftverfrissítéssel nem tudja megoldani a problémát a Tesla

Olyan videó is kering a neten, ahol a babafej és a vezetőülésben elhelyezett nehezék segítségével teljesen önvezető lett a Tesla, hiszen emberi sofőr nélkül is közlekedik. Persze már arra is találtak megoldást, ha netán továbbfejleszti a képelemző-algoritmust a Tesla, és képes lesz érzékelni a babafejet, erre az esetre olyan képernyőket árulnak, amelyet a megfelelő helyre lógatva animált fejet jelenítenek meg. Szóval úgy tűnik, egyelőre a Tesla áll vesztésre a felelőtlen autóvezetőkkel szemben.

