Komoly baj van a Tesla vezetéstámogató rendszerével

Épp azon dolgozik a Tesla, hogy Európában is elfogadják a hatóságok az FSD (Supervised) vezetéstámogató rendszerét, azonban Svédország szerint nem szabad ezt meglépni. A Trafikverket svéd közlekedési hatóság ráadásul nagyon jó indokkal teszi ezt: az amerikai autógyártó rendszerébe bele van programozva a törvénysértés, és amíg ezen nem változtat a Tesla, addig nem adják áldásukat a piaci bevezetésre.

Amíg nem tanítja meg a törvény (KRESZ) betartására az FSD (Supervised) rendszerét a Tesla, a svédek megakadályozzák az EU-s piacra lépést

Fotó: Tesla

Nem dolgozhat a törvényi kereteket kívül a Tesla FSD (Supervised)

A közlekedésbiztonságért is felelős svéd hatóságnak az a baja, hogy a Tesla FSD (Supervised) működése során túllépheti a megengedett maximális sebességet, ha a vezető ezt választja a menüből. Azonban a svédek szerint a vezetéstámogató rendszernek minden körülmények között be kell tartania a törvényt, ha a sofőr úgy dönt, hogy gyorsan hajt, az az ő felelőssége – és baja, ha netán traffipax beméri –, de az elektronikának minden körülmények között alkalmazkodnia kell a törvényekhez. Amíg ezt nem változtatják meg a Tesla programozói, nem támogathatják az FSD (Supervised) engedélyezését.

A Tesla FSD (Supervised) EU-s piaci bevezetéséhez legalább a lakosság 65%-át képviselő 15 tagállam jóváhagyása szükséges, július 30-án kerül majd sor az illetékes szakbizottság ülésére, ahol döntenek. Jelenleg Hollandia, Dánia, Észtország, Litvánia és Belgium engedélyezte a vezetéstámogató rendszer használatát, Svédország mellett Norvégia és Finnország is jelezte, hogy megvétózza a beépített sebességtúllépés lehetősége miatt. A Tesla számára nagyon fontos lenne a támogató döntés, mert már megkezdődött a Cybercab önvezető autó sorozatgyártása, amelynek piaci bevezetése az FSD (Supervised) engedélyezéséhez kötött.

