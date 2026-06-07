Ez ám a bombahír: a TikTok is beszállhat az autógyártásba!

A legfrissebb hírek szerint a Seres – amely a Huawei-jel közösen fejlesztett Aito modellekről vált ismertté – új autómárkát indíthat a TikTok anyavállalatával, a ByteDance-szel együttműködve. A projekt mögött egy frissen átszervezett vállalat, a Saidou Technology áll, amely jelentős tőkeinjekciót kapott, és több nagy befektető, köztük a CATL akkumulátorgyártó is részesedést szerzett benne. Bár a ByteDance hivatalosan nem válik autógyártóvá, a vállalat mesterséges intelligenciával és felhőszolgáltatásokkal foglalkozó üzletága, a Volcano Engine kulcsszerepet játszhat az új modellek fejlesztésében. Az elképzelések szerint a járművek fedélzeti rendszere mélyen integrálná a generatív mesterséges intelligenciát, fejlett hangvezérlést és személyre szabott digitális szolgáltatásokat kínálva – írja a Car News China.

A közösségi média után az autóiparba is beszállhat a TikTok

Fotó: JAN WOITAS / DPA

A TikTok az autóiparban is sikeres lehet

Az új márka elsősorban a fiatalabb vásárlókat célozhatja meg. Az első modell egy sportos hangulatú szabadidő-autó lehet. A tervek szerint tisztán elektromos és hatótávnövelős változatban is piacra kerül. A lépés jól mutatja, hogyan alakul át az autóipar.

Míg korábban a motor és a futómű jelentette a legfontosabb versenyelőnyt, ma egyre inkább a szoftver, az adatkezelés és a mesterséges intelligencia kerül a középpontba.

A ByteDance már rendelkezik autós tapasztalatokkal a Dongchedi autós platform révén, így nem a nulláról érkezik az ágazatba. Ha a projekt sikeres lesz, néhány éven belül akár olyan autók is megjelenhetnek az utakon, amelyek mögött ugyanaz a vállalat áll, amely ma a TikTok videóit szolgáltatja több mint egymilliárd felhasználónak világszerte.