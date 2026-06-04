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škoda epiq

Tízmillió alatt, de közel sem benzines árban jön az új elektromos SUV

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Elárulták a Škoda Epiq indulóárát. Az elektromos SUV-ért legalább 9 899 000 Ft-ot kell fizetni.
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Nem ma kezdte a Škoda az elektromos átállást, a Citigo-val még úttörőnek is számított a kisautók között. Manapság azonban a szabadidő-autókat favorizálják a vásárlók, úgyhogy a Volkswagen konszern olcsó villanyautói közül először ők is ilyet dobnak piacra. A forgalmazó Porsche Hungaria most közölte a Škoda Epiq elektromos SUV indulóárát, ami hazánkban 9 899 000 Ft lesz.

Már 10 millió Ft alatt kínál elektromos SUV-ot a Skoda.
Az elektromos SUV alapváltozata 310 km-es szabványos hatótávolsággal jön
Fotó: IvoHercik.com / Skoda

Sokkal drágább benzines társánál az elektromos SUV

A Škoda Epiq Essence 35-ös nettó 37 kWh kapacitású akkumulátort és 115 lóerős hajtómotort kap, 13 kWh/100 km-es fogyasztásával 310 km-es szabványos hatótávolságot kínál. Ennél érezhetően olcsóbb a benzines Kamiq, még úgy is, hogy 115 lóerős turbómotorral és 7 fokozatú DSG-váltóval nézzük (Joy 1.0 TSI, 8 898 999 Ft); a 95 lóerős, 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval szerelt alapkivitelért 7 698 999 Ft-ot kérnek.
 

 

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