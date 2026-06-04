Mi miért nem kapunk ebből a családi rakétából?

A Toyota Gazoo Racing mérnökei fogtak egy alapvetően családi használatra szánt ferdehátú autót, majd gyakorlatilag versenyautót építettek belőle. Az új GRMN Corolla a már eleve komoly teljesítményű GR Corolla továbbfejlesztett változata, amelynek fejlesztése során a Nürburgringen és a japán Super Taikyu hosszútávú bajnokságban szerzett tapasztalatokat használták fel. A modell erősebb nyomatékot kapott, áthangolt összkerékhajtással, új futóművel és olyan aerodinamikai elemekkel látták el, amelyek inkább egy GT-versenyautón mutatnának természetesen. Szénszálas motorháztető, állítható hátsó szárny, speciális légterelők és versenypályás használatra optimalizált Michelin abroncsok jelzik, hogy itt nem lakótelepi tuningról van szó.

A Toyota GRMN Corolla családi hot hatch-ből Európa továbbra sem kap

Fotó: Toyota

Mi nem vagyunk a Toyota GRMN Corolla célpiaca

Fontos információ, hogy az 1,6 literes, háromhengeres turbómotor csúcsteljesítménye nem változott – ez jelen esetben 305 lóerőt jelent. Megnőtt viszont a maximális forgatónyomaték, 400-ről 415 Nm-re, ami a szűkebben fokozott, hatfokozatú intelligens kézi sebességváltóval (iMT) együtt fokozott dinamizmust biztosít. A mérnökök ügyeltek arra, hogy különösen középtartományban (3600-4800/perc között) legyen markáns a nyomatéknövekedés, ami a kanyarok kijáratánál biztosít előnyt az autónak.

Hátulról is brutális a Toyota GRMN Corolla formája

Fotó: Toyota

A súlycsökkentés érdekében a hátsó üléseket is száműzték, így az autó lényegében kétüléses sportgéppé vált. A Toyota szerint a cél az volt, hogy a vezető és az autó között a lehető legközvetlenebb kapcsolat jöjjön létre még a tapadási határ közelében is. Külön érdekesség, hogy a japán gyártó egy még extrémebb, középmotoros fejlesztési irányon is dolgozik, amely a GR Yarisból indult ki, és amelynek tapasztalatai a jövő sportmodelljeiben is visszaköszönhetnek.

A Toyota GRMN Corolla csak kétüléses autó

Fotó: Toyota

Számunkra nagyon fájó, hogy a Toyota jelenlegi tervei szerint a GRMN Corolla elsősorban Japánban, Észak-Amerikában és Ausztráliában lesz elérhető. Európa egyelőre nem szerepel a célpiacok között, így az egyik legizgalmasabb modern családi hot hatch nagy valószínűséggel elkerüli az öreg kontinenst.