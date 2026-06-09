Ennél cukibb autót a héten már biztosan nem lát

A roppant cuki kinézetű Mitsuoka Viewt Story alapját a Toyota Yaris adja, vagyis a technika korszerű és megbízható, a külső viszont mintha egy 1960-as évekbeli Jaguar Mark 2-ről érkezett volna. A kerek fényszórók, a krómozott részletek és a klasszikus hűtőrács olyan hangulatot teremtenek, mintha egy veterán autó tévedt volna a modern forgalomban.

Elsőre sokaknak fel sem tűnik, hogy a Mitsuoka Viewt Story tulajdonképpen a Toyota Yarisra épülő autó

Fotó: Mitsuoka

Az egyedi formájú kisautó mostani modellfrissítése elsősorban a felszereltséget érinti. Nagyobb, 8 colos infotainment-kijelző, alapáron járó tolatókamera és több vezetéstámogató rendszer került az autóba, de ezek miatt meg is drágult valamelyest. Emellett új színválaszték is érkezett, így a bűbájos Viewt Story még inkább személyre szabható lett. Érdekes módon a Viewt Story nem kapta meg a Toyota Smart Connect nevű infotainment rendszerét a nagy, 10,5 colos, HD érintőképernyővel, amely a 2026-os frissítés óta rendelhető a Yarishoz.

Ilyen lett a Mitsuoka Viewt Story utastere

Fotó: Mitsuoka

Új Toyota hibridmotort is kapott

A motorkínálat is változott: a korábbi 1,0 literes Yaris alapmotor kikerült a kínálatból, helyét a Toyota 1,5 literes háromhengeres benzines, illetve a hibrid hajtás vette át. Ez ugyan drágábbá tette a modellt, de használhatóság és teljesítmény terén is előrelépést jelent. A megújult hajtáslánckínálatnak köszönhetően az elsőkerék-meghajtású benzinmotoros, manuális sebességváltós modell induló ára 3 691 600 jenre (7,06 millió forint) emelkedett. A kínálat másik végén a zászlóshajó Viewt Story Hybrid LX E-Four áll, melynek ára 4 803 700 jenre (9,19 millió Ft) kúszott fel.

Ilyen hátulról a Mitsuoka Viewt Story

Fotó: Mitsuoka

Összehasonlításképpen: az 1,5 literes motorral szerelt, 2026-os Toyota Yaris jelenleg 1 771 000 (3,89 millió forint) és 2 994 200 jen (5,3 millió forint) közötti áron kapható a japán piacon, vagyis a retrós Mitsuoka Viewt Story közel kétszer annyiba kerül. Ezen azonban ne lepődjünk meg, az egyedi stílust mindig meg kellett fizetni, s ez az autóiparban is így van.