Nem használ a radardetektor az új traffipax ellen

Az autósok és a rendőrök közötti macska-egér harcban épp a rendfenntartók állnak nyerésre. A Zaol.hu hírportál cikke szerint már hazánkban is megjelentek azok az új generációs traffipaxok, amelyekre nem figyelmeztet a radardetektor és a lézerblokkoló is hatástalan ellenük.

Szakaszméréssel is dolgoznak a legújabb traffipaxok – ilyenkor képelemzéssel állapítják meg a sebességet, nincsenek kibocsájtott/érzékelhető jelek

Fotó: Pezzetta Umberto

Képelemzéssel is mérni tudja a sebességet a traffipax

Mindezt úgy érik el, hogy az eszközök nem radarjeleket vagy épp koncentrált fénysugarat használnak, hanem alacsony teljesítményű modulált hullámokat és Lidar-érzékelőt. Ezek a szórt jelek nem aktiválják a klasszikus érzékelőket. A VÉDA-rendszeren is fejlesztettek, azok már szakaszméréssel – mennyi idő alatt tette meg két pont között a távolságot a jármű – is dolgoznak; magára vessen, aki a messziről jól látható és táblával is jelzett mérőkapuknál nem tudja türtőztetni magát.

