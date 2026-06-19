Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
traffipax

Nem használ a radardetektor az új traffipax ellen

2026. június 19. 12:35
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már Magyarországon is megjelentek az új generációs sebességmérők. Az új generációs traffipax ellen a radardetektor vagy a lézerblokkoló se hatásos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
traffipaxautós hírlézerblokkoló

Az autósok és a rendőrök közötti macska-egér harcban épp a rendfenntartók állnak nyerésre. A Zaol.hu hírportál cikke szerint már hazánkban is megjelentek azok az új generációs traffipaxok, amelyekre nem figyelmeztet a radardetektor és a lézerblokkoló is hatástalan ellenük.

Folyamatosan jelennek meg az új generációs traffipaxok a magyar utakon.
Szakaszméréssel is dolgoznak a legújabb traffipaxok – ilyenkor képelemzéssel állapítják meg a sebességet, nincsenek kibocsájtott/érzékelhető jelek
Fotó: Pezzetta Umberto

Képelemzéssel is mérni tudja a sebességet a traffipax

Mindezt úgy érik el, hogy az eszközök nem radarjeleket vagy épp koncentrált fénysugarat használnak, hanem alacsony teljesítményű modulált hullámokat és Lidar-érzékelőt. Ezek a szórt jelek nem aktiválják a klasszikus érzékelőket. A VÉDA-rendszeren is fejlesztettek, azok már szakaszméréssel – mennyi idő alatt tette meg két pont között a távolságot a jármű – is dolgoznak; magára vessen, aki a messziről jól látható és táblával is jelzett mérőkapuknál nem tudja türtőztetni magát.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!