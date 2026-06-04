Reklamált az autós, akit lefotózott a traffipax, a bíróság neki adott igazat

A történet 2025 novemberében kezdődött a német A3-as autópályán, Heiligenroth közelében. Az Audi vezetőjét 108 km/órás sebességgel mérte be egy traffipax egy olyan szakaszon, ahol személyautók számára 100 km/óra volt a megengedett maximum. Normál esetben ezért mindössze 20 eurós (7000 forint) figyelmeztető bírság járt volna. A hatósági határozat azonban egészen másról szólt. A rendszer ugyanis nem személyautóként, hanem tehergépkocsiként azonosította a járművet. Ez döntő különbség, mivel a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók számára az autópályákon általában 80 km/órás sebességkorlátozás érvényes. Így a hivatalos számítás szerint a jármű nem 8, hanem 28 km/órával lépte túl a rá vonatkozó limitet. Ennek következménye lett a 175 eurós (62 ezer forint) bírság és az egy büntetőpont.

A megengedett tempónál 8 km/órával haladt gyorsabban az Audi, a traffipax azonban ennél négyszer nagyobb gyorshajtást állapított meg

Fotó: AMS

A sofőr nem hagyta annyiban a traffipaxfotót

A járművezető vitatta a határozatot, és fellebbezést nyújtott be. Az ügy végül a montabauri járásbíróság elé került, amely 2026 májusában megszüntette az eljárást. A döntés lényegében elismerte, hogy a jármű besorolása hibás volt, ezért a kiszabott szankció nem állta meg a helyét. A közlekedési jogra szakosodott ügyvédek szerint az eset jól mutatja, hogy a bírságokról szóló határozatokat mindig érdemes alaposan átnézni. Németországban a kézbesítéstől számított két héten belül lehet hivatalosan kifogást emelni.

Nem ez volt az első hasonló baki

Az ügy különösen azért érdekes, mert ugyanezen az autópályán már korábban is történt hasonló tévedés. Egy kis Fordot ugyancsak teherautóként azonosított a rendszer. Ott a sofőr eredetileg csupán 7 km/órával lépte túl a személyautókra vonatkozó sebességhatárt, a hatóság azonban a hibás besorolás miatt 960 eurós (340 ezer forint) bírságot, két büntetőpontot és egy hónapos vezetéstől eltiltást helyezett kilátásba.

Mi okozhatja a téves azonosítást?

A szakértők szerint a problémát a traffipaxok képfeldolgozó rendszere okozhatja. Mindkét esetben egy nagyobb jármű – busz vagy teherautó – haladt a szemközti sávban a mérés pillanatában. Feltételezések szerint a rendszer bizonyos helyzetekben összekeverhette a járművek adatait, és emiatt hibás kategóriába sorolta a személyautókat. A mérőberendezés gyártója a műszaki dokumentációban maga is utal arra, hogy bizonyos körülmények között előfordulhatnak hasonló téves besorolások.