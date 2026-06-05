Ilyet még a rendőrség se látott: járókeretes nőt mért be a traffipax!

Május elején sebességellenőrzést tartottak a németországi Euskirchen járásban. Az akció során egy furgont a megengedett 30 km/órás sebesség helyett 42 km/órával mértek be a rendőrök. A történet azonban nem az autós miatt lett emlékezetes. A traffipax éppen abban a pillanatban készítette el a felvételt, amikor egy rollátorral (motoros járókeret) közlekedő nyugdíjas hölgy sétált át a kamera látómezején. A fotó azt a benyomást kelti, mintha az idős asszony száguldana a képen.

Íme a rendőrségi traffipax sztárfotója

A jármű vezetője roppant szerencsésnek mondhatja magát, hogy a hölgy pontosan a megfelelő pillanatban lépett a képbe, hiszen így a figyelem a váratlan főszereplőre irányult helyette. A rendőrség szerint a történet ugyanakkor fontos üzenetet is hordoz: a 30 km/órás sebességkorlátozásokat jellemzően óvodák, iskolák vagy lakóövezetek közelében vezetik be, nem véletlenül. A rendőrség ezért arra kéri a közlekedőket, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat. Egy-egy mosolyt fakasztó fotó ugyan emlékezetessé tehet egy ellenőrzést, de továbbra is a közlekedésbiztonság marad a legfontosabb szempont.

