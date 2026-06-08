Nemcsak a földet, az utat is felszántotta a borsodi traktoros – videó

Nem mindennapi jelenet zajlott le egy borsodi településen, ahol egy traktor szó szerint átvitte a szántást a közútra. A probléma ott kezdődött, hogy a hidraulika meghibásodása miatt a mezőgazdasági munkagépen lévő tárcsás boronát nem lehetett felemelni – a szerkezet végig a talajon maradt. Ennek ellenére a traktoros felhajtott a belterületi aszfaltútra, majd azon is végighaladt, miközben a leengedett tárcsa folyamatosan kaparta és hasította a burkolatot. A mezőgazdasági eszköz a falun keresztül haladva nemcsak hangos csikorgással jelezte jelenlétét, hanem hosszú, jól látható sérülésnyomot is hagyott maga után. Az esetről egy térfigyelő kamera videófelvételt is készített, amit most az ügyészség a közösségi oldalán tett közzé.

Nemcsak a földet, az aszfaltutat is felszántotta kicsit a borsodi traktoros (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Visszafelé is jött a traktoros

A történet azonban itt nem ért véget. A férfi a dolga befejeztével visszafelé is ugyanazon az útvonalon haladt, így a sérült útszakasz tovább romlott. A község aszfaltja végül mintegy 183 méteres szakaszon károsodott, ami az önkormányzatnak több mint egymillió forintos helyreállítási költséget jelentett. Az ügyben a Mezőkövesdi Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat. A hatóság szerint a férfi a műszaki hiba ellenére is útra hajtott a géppel, és ezzel gondatlanul okozott jelentős kárt a település infrastruktúrájában. A bírósági eljárás során azt is vizsgálják, hogy a meghibásodott munkagép használata mennyiben minősül felelőtlenségnek, illetve milyen felelősség terheli a jármű vezetőjét a közút állapotának helyreállításáért.

Hónapok múlva, 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új KRESZ-szabályozás, ami nem csupán a sebességhatárokat és a műszaki feltételeket érinti, hanem a jogosítvány-kategóriák rendszeréhez is hozzányúl. Az új szabályozásban a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz. A „T” kategória (traktor) marad a fő kategória a gazdák számára. Ez a vezetői engedély továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására.