Alkoholból készülhet a jövő benzinje? – ez Brüsszelen is múlik

Miközben Európa egyre határozottabban halad a belső égésű motorok kivezetése felé, Svájcból olyan fejlesztés érkezett, amely új lendületet adhat a hagyományos autózás jövőjéről szóló vitának. A Gota Energy nevű startup egy olyan eljárást dolgozott ki, amellyel megújuló alapanyagokból erjesztéssel előállított alkoholból készíthető szintetikus üzemanyag. A megoldás különlegessége, hogy a végeredmény tulajdonságaiban rendkívül közel áll a fosszilis benzinhez. Ez azt jelenti, hogy a mai autók többsége átalakítás nélkül használhatná, miközben az előállítás energiaigénye a hagyományos e-üzemanyagokénál alacsonyabb lehet. A kutatók egy speciális katalizátor-rendszerre és az úgynevezett oligomerizációs eljárásra építik a technológiát, amely jelentősen egyszerűsíti a gyártási folyamatot – írja a Focus.

Nem kell lecserélni az autót: új üzemanyag érkezhet a meglévő motorokhoz

Fotó: Magyar Nemzet

Az autók meg sem éreznék a különbséget

A fejlesztés legnagyobb előnye azonban nem feltétlenül a laboratóriumban, hanem az utakon mutatkozhat meg. Világszerte több százmillió belső égésű motorral szerelt jármű közlekedik, amelyek lecserélése még optimista becslések szerint is évtizedeket vesz igénybe. Egy olyan üzemanyag, amely a meglévő járműparkban és a jelenlegi töltőállomás-hálózaton is használható, azonnali kibocsátáscsökkentést tehetne lehetővé új infrastruktúra kiépítése nélkül.

A svájci csapat jelenleg évi tízezer liter kapacitású demonstrációs rendszert működtet, de céljuk rövid időn belül az évi egymillió literes termelés elérése.

Ha a technológia ipari méretben is beváltja a hozzá fűzött reményeket, könnyen lehet, hogy a jövő autósa nemcsak elektromos árammal, hanem „zöld” alkoholból készült benzinnel is közlekedhet majd. Mindenesetre az autók meg sem éreznék a különbséget. A kérdés már csak az: a politika, a brüsszeli fejesek is követi-e a technológiai fejlődést?