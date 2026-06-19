Új motorok sorozatgyártása kezdődött Győrben

Eddig is készültek hajtómotorok az Audi Hungaria győri gyárában, de azok darabszáma viszonylag alacsony volt, és csak összeszerelték a kívülről érkező alkatrészeket. Az MEBeco hajtómotoroknál már tényleg nagy sorozatról beszélhetünk, ráadásul olyan alkatrészek készülnek házon belül, mint a lemezcsomag, a forgórész és a teljesítményelektronika.

130 milliárdos beruházással került Győrbe az MEBeco hajtómotorok gyártása

Fotó: Audi Hungaria

Spanyolországban használják fel a győri hajtómotorokat

Mintegy 130 milliárd Ft-os beruházással (ebből 8 milliárd állami támogatás) készítették fel a telephelyet az új villanymotorok gyártására, 2024 óta dolgoztak a gépek telepítésén és a munkatársak oktatásán. A 110 tonnás prést 11 kamionnal szállították a helyszínre, ezzel naponta 100 tonna nyersanyagot dolgoznak fel.

„Az MEBeco sorozatgyártásának elindításával az Audi Hungaria új mérföldkövet ért el a motorgyár átalakulásában, és immár a harmadik elektromotor-generáció gyártását kezdi meg Győrben. Ezzel tovább erősítjük magas szintű gyártási kompetenciánkat, valamint központi szerepünket mint a Volkswagen Konszern több márkájának hajtásbeszállítója” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Fotó: Mekli Zoltan R5

Elsőként a Cupra Raval-ba építik be az MEBeco hajtómotort, majd a Volkswagen ID.Polo és a Škoda Epiq következik. Egy műszakban indul a termelés, ahogy az autók gyártása megindul Spanyolországban, úgy vezetik be folyamatosan a három műszakos munkarendet.

