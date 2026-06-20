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útszakasz

Melyik a legrosszabb zalai útszakasz? Az összes!

19 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A Zaol hírportál közvélemény-kutatása (nem) meglepő eredményt hozott. A válaszadók szerint az összes megyei útszakasz problémás.
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útszakaszzalai hírlapautós hír

Rögtönzött közvélemény-kutatást indított a Zalai Hírlap közösségi média felületén, arra volt kíváncsi, hogy az olvasók melyik útszakaszt tartják a legrosszabbnak. A mintegy 300 javaslat között  a legtöbb – vérmérséklet szerinti szóhasználattal – arra vonatkozott, hogy az összes vármegyei út felújításra szorul.

A folyamatos felújítások ellenére még mindig sok a kifogásolható útszakasz.
Folyamatosan zajlanak a felújítások, de még mindig sok útszakaszról tartják úgy a közlekedők, hogy az a legrosszabb állapotú közút Zalában
Fotó: Gyuricza Ferenc 

Zalában mindenfelé vannak problémás útszakaszok

Persze a valóság ennél árnyaltabb, hiszen jelenleg is zajlanak felújítások – lásd a tavalyi közvélemény-kutatásban élen végzett Zalacséb-Zalaháshágy és a Kustánszegi bekötőút –, de kétségtelen, hogy mindenfelé találni olyan rövidebb-hosszabb szakaszokat, amelyet felett már eljárt az idő. A 74-es és 76-os főútvonalak mellett Zalaszentgrót és Zalakomár környékéről is rossz utakat jelentettek az olvasók. Sokan problémásnak tartják, hogy sokfelé csak kátyúzás zajlik, a már régóta esedékes felújításra hiába várnak a közlekedők.

 

 

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