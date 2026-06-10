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toyota ts010

Hangerőt fel! Libabőrös lesz, ha meghallja ezt a 34 éves V10-est

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Szép lassan kihalnak ezek a hangok az autósportból, de nem nálunk!
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Az autósportban, különösen a Formula-1-ben már a hibrid korszak zajlik, ennek megfelelően nosztalgikus emlék az őszinte benzinmotorok éneke. Egy rövid videó erejéig beleszippanthatunk a korábbi évtizedek páratlan levegőjébe, ízelítőt kapva a nagy lökettérfogatú, V-motorok varázsaltos muzsikájából.

Ez semmi máshoz nem fogható!

A pályán száguldó GT1-kategóriás versenyautó egy Toyota TS010-es, amellyel például a Le Mans-i 24 óráson szerepelt a japán gyártó. A motor 3,5 literes, V10-es konstrukció, amelynek hengerfejében égésterenként 5 szelep dolgozott, vagyis a libabőrös hang egy 50 szelepes torokból gerjedt! Hihetetlen szuperjárgány, ami ma szemmel jóval több, mint emlékkép a legendás évtizedek nosztalgiájában.

 

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