Vészesen ketyeg az idő: eddig kell várnunk a szilárdtest-akkumulátorokra

Az elektromos autók áttörését sokan a szilárdtest-akkumulátorok megjelenéséhez kötik, a jelenlegi folyékony-elektródás lítium-ion telepekhez képest jobb teljesítménysűrűséget és a tágabb hőmérsékleti tartományt kínálnak az új akkumulátorok. Azonban a világ legnagyobb akkumulátor-gyártója, a Magyarországon is jelen lévő CATL szerint 2030 előtt nem várható, hogy ipari léptékben elérhető lesz a technológia – ez náluk évi 1 millió járművet jelent.

Elméletben jól működik a szilárdtest-akkumulátor, a gyártása még problémás

Fotó: CATL

Luxusautókban jelennek meg először a szilárdtest-akkumulátorok

Az ötlettől a sorozatgyártásig vezető 9 lépcsőfok közül aktuálisan a 4-en tart a technológia, ami azt jelenti, hogy még mindig laboratóriumi körülmények között fejlesztik a cellákat, illetve egyedi prototípusokat tesztelnek. A problémát a szilárd elektróda jelenti, amelyet 6000 atmoszféra nyomással készítenek – épp csak ilyen körülmények között nem lehet garantálni, hogy az egyes rétegek pontosan úgy illeszkednek egymáshoz, ahogy azt a mérnökök kitalálták. Ezek az apró rendellenességek a működés során belső ellenállást keltenek és aktívan felgyorsítják a cellák öregedését. Hasonló okokból döntött úgy az MG, hogy egyelőre a fél-szilárdtest technológiára váltanak, annál nagyságrenddel könnyebb megoldani a szeparátor gyártását. A drága gyártás miatt először a drága elektromos autókban jelennek majd meg a szilárdtest-akkumulátorok, amelyek csak évekkel később jutnak el a belépő szintű modellekbe.

