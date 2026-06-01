Videón a csongrádi motorosbaleset, hihetetlen, ami kiderült!

Viszonylag gyér forgalomban is sikerült zűrzavart okozni a körültekintő közlekedésre és az alapvető szabályokra fittyet hányó motorosnak. Az Opel Meriva sofőrje a 451-es úton haladt Csongrádról Szentes irányába, amikor egy elágazásnál bekanyarodott előtte egy autó. Eddig minden rendben, a szemből érkező felmérte a távolságot, a merivásnak még fékeznie sem kellett.

A földhöz vágta a sisakját!

Pár másodperccel később azonban már nem kerülhette el a csattanást, befordult ugyanis elé a szemből, takarásból kanyarodó motoros. Fel is öklelte, majd a a buszmegálló-öböl elején álló faépítményt is letarolta. Szerencsére gyorsan kiderült, hogy a motorosnak nem esett komolyabb bántódása, felpattant és dühében a földhöz vágta a bukósisakját - talán ekkor esett le neki, mekkora hibát követett el.