Videón a pesti a taxis, aki bosszúból nekiment az őt pofán vágó motorosnak

Egy 44 éves férfi Budapest VI. kerületében, a Bajcsy-Zsilinszky úton közlekedett taxijával. Egy motoros szabálytalanul bevágott elé, emiatt rádudált. A motoros erre levette a gázról a lábát, ami miatt a járműve lelassult. Ekkor a taxis (még) nem szándékosan, érintőlegesen hozzáért a motorhoz.

Videón a szándékos ütközésig fajuló konfliktus:

A motoros ettől bepöccent, megállt, majd a taxihoz lépve pofon vágta a sofőrt. Ettől a taxisban is felment a pumpa, elindult, majd szándékosan hátulról nekiütközött az előtte álló motornak, 80 ezer forintos kárt okozva benne. Az ügyészség közúti veszélyeztetéssel és rongálással vádolta meg a taxist, akire egy év - két év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést szabtak ki, és 14 hónapra eltiltották a járművezetéstől. A motoros ellen garázdaság miatt külön folyik büntetőeljárás.

