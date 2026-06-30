Videón a szörnyű baleset, ahol az áldozat sem ártatlan

Petrozavodszkban térfigyelő kamera rögzítette a balesetet, amelyen azt látjuk, hogy az 51 éves nő által vezetett Ford Fiesta egyenesen halad át a kétszer két sávos Lenin sugárúton. Majdnem átér, amikor a külső sávban nagy tempóval érkező motoros oldalról belecsapódik - akkora erejű az ütközés, hogy az autó megpördül.

Videón a baleset

A 24 éves motorkerékpárost súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az autóvezető ellen eljárást indítottak. Arról nem szól a közlemény, hogy a motorosnak kell-e bármiféle szankcióra számítania amiatt, hogy nem adott elsőbbséget a zebrán átkelő gyalogosnak – ami miatt a belső sávban annak rendje és módja szerint megálltak az autók –, amelynek a láttán a Ford Fiesta vezetője abban a hitben haladt, hogy jobbról nem jöhetnek járművek. Ha a motoros szabályosan közlekedik, a baleset nem következik be.

