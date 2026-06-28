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Megszólalt Németh Zsanett lakótársa, a vallomása mindent megváltoztathat

száguldó mozdony

Videón az idióta, aki pacsit akart adni a száguldó vonatnak!

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Bátor mutatványnak indult, csúnya pofon lett belőle.
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száguldó mozdonyvonatBátorveszélyes helyzetautós hírvideómutatvány

Talán valamilyen fogadás, vagy pusztán egy agyatlan kihívás késztette főhősünket az alábbi mutatványra - ezt támasztja alá, hogy többen is videóra vették a sztorit. Háttal állva, karját kitárva várta a szerelvényt a peronon, ám a száguldó mozdony nemes egyszerűséggel megpördítette őt és a földhöz vágta.

Egy életre megemlegeti!

Amekkora idióta volt, akkora adag szerencsével úszta meg a kalandot - talán mostantól nem a két végén égeti majd a gyertyát... Alig hiszünk a szemünknek, pedig némi agyatlanságért nem is kell messzire menni.

 

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