Videón az idióta, aki pacsit akart adni a száguldó vonatnak!

Talán valamilyen fogadás, vagy pusztán egy agyatlan kihívás késztette főhősünket az alábbi mutatványra - ezt támasztja alá, hogy többen is videóra vették a sztorit. Háttal állva, karját kitárva várta a szerelvényt a peronon, ám a száguldó mozdony nemes egyszerűséggel megpördítette őt és a földhöz vágta.

Egy életre megemlegeti!

Amekkora idióta volt, akkora adag szerencsével úszta meg a kalandot - talán mostantól nem a két végén égeti majd a gyertyát... Alig hiszünk a szemünknek, pedig némi agyatlanságért nem is kell messzire menni.