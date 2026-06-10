Sokan nem tudják: ettől függ, hogy kap-e pénzt a viharkár után

Az autó veszélyes üzem, de pont emiatt találták ki a biztosításokat. A gépjárműre kötött KGFB-vel az általunk okozott károkat térítik, akkor bonyolódik a helyzet, ha önhibáján kívül szenved kárt az ember. Ide tartoznak például a viharkárok, amelyek jellemzően rajtunk kívül álló okot – és nem feltétlenül másik, KGFB-vel rendelkező járművet – jelentenek.

Az autósnak kell kisakkoznia, viharkár esetén milyen biztosítóhoz fordulhat segítségért

Fotó: GEM Motoring Assist

Nem egyszerű kiigazodni a viharkárok fajtáin

Még a Casco biztosítás se jelent mindig megoldást, mert egyfelől sokan elfelejtik a szerződés apró betűs részeiben az összes viharkárt bejelölni (ezzel megnövelve a díjat), illetve a biztosítótársaságok nem is kötnek minden autóra Casco-t. Arról nem is beszélve, hogy a 10 vagy 20% önrészt és az értékcsökkenést se fizetik ki. A jég által elvert karosszéria javítása, az üvegek cseréje nem olcsó, például a vezetéstámogató rendszer érzékelői miatt egy szélvédőcsere könnyen 250 000-500 000 Ft-os tétel is lehet a kalibrálás miatt.

Ha a vihar miatt dől rá egy fa az autóra, akkor az ingatlan tulajdonosának lakásbiztosítása (már ha kötött ilyet a magáningatlan tulajdonosa) lehet a megoldás. Ugyanez igaz akkor, ha mondjuk a tetőről lefújt cserép okoz kárt. Ha saját telken álló fa rongálja az autót, akkor az önkárnak minősül és csak a Casco segítségére számíthat az autótulajdonos. De a lakásbiztosítás se mindig megoldás, az alapesetben csak akkor fizet, ha beteg volt a fa, egyébként csak akkor fizetnek, ha akkora vihar tombolt a területen, aminek az egészséges fa nem tudott ellenállni.

A kártérítéshez mindenképpen szükséges a megfelelő dokumentáció, ne csak a sérült autóról készítsünk fényképeket, de a környékről is amelyen látszik a vihar pusztítása a közvetlen környezetben. Fontos, hogy a káreset bekövetkeztét követően 1-2 munkanapon belül jelezni kell a biztosító felé a káresetet. A biztosítók sokszor megtagadják a kártérítést, ez ellen jogorvoslatra bíróságon van lehetőség.

