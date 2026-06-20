Világrekord-gyorsulással ünnepelte Svédországot a Koenigsegg

Elképesztően gyors autókkal keresi a kenyerét a Koenigsegg márka, amely Svédország nemzeti ünnepé, rögtön két új világrekordot is beállított. Sorozatgyártású autó nem tett meg olyan gyorsan negyed- illetve félmérföldes távot, ahogy azt a Jesko Absolut csinálta.

Két gyorsulási világrekordot állított be a Koenigsegg Jesko Absolut a svéd nemzeti ünnepen

Fotó: Koenigsegg

Online frissítéssel minden tulajdonos megkapja a világrekord-beállításokat

Az ängelholmi repülőtér kifutópályáján Markus Lundh gyári tesztpilóta ült a volán mögé, és újabb két világrekordot szerzett a svéd márkának. A negyedmérföldes távot (402,25 méter) 8,54 másodperc alatt tette meg 305 km/órás csúcssebességgel, míg a félmérföldes távot (804,5 méter) 12,76 másodperc alatt futotta 373 km/órás csúcssebességgel. Ez volt az első eset, hogy egy sorozatgyártású autó több mint 300 km/órás tempót ért el negyed mérföld alatt. A rekord-tempót egyébként sima hátsókerékhajtással érte el az autó. A rekorddöntésnél használt pontos beállításokat egyébként távoli frissítés keretében megküldik az összes Koenigsegg Jesko Absolut számítógépének, azt a menüből választhatják majd ki a tulajdonosok, ha netán ők is meg akarják tapasztalni a döbbenetes gyorsulást.

