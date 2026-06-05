Ez lehet az új elektromos népautó – mutatjuk az árát!

Tovább bővül a Volkswagen elektromos modellkínálata Magyarországon: már rendelhető az új ID. Polo Life és Style változata és az új ID.3 Neo. Az igazán jó hír ebben az, hogy a belépő árú ID. Polo Trend – amely előreláthatólag augusztustól lesz rendelhető – valóban olcsó elektromos autó lesz. A Volkswagen tájékoztatása szerint az ID. Polo Trend 8 990 000 forintért árulják, ami még mindig 3 millió forinttal több, mint a benzines Polo, de a villanyautók között egész jó árnak számít. Ennél olcsóbban csak a Dacia Spring (8 499 000 Ft), a Leapmotor T03 (7 490 000 Ft) és a BYD Dolphin Surf (8 090 000 Ft) kapható nálunk.

Sokat vár a Volkswagen az olcsó ID. Polótól

Fotó: Volkswagen

Csökkentek a Volkswagenek árai

A villanyautók terjedésének egyik legnagyobb akadálya továbbra is az ár. Miközben a technológia egyre kiforrottabb, a legtöbb elektromos modell még mindig jelentősen drágább a hasonló méretű benzines autóknál – ahogy azt a VW Polo példája is mutatja. A modell várhatóan a hagyományos Polo szerepét veszi át az elektromos korszakban. Amúgy a német e-mobil kisebbik, 37 kWh kapacitású LFP akkus verzió jár ennyi pénzért, a 116 lóerős, 329 kilométeres hatótávú modell. A 160 km/h-s végsebességű Volkswagen ID. Polo Trendben van érintőkijelzőt középen és automata klíma is. Ezzel a kocsival újra népautó lehet a Volkswagen.

Gyártósoron a Martorellben készülő Volkswagen ID. Polo

Fotó: Guillem Hernandez / Volkswagen AG

Egyébként több elektromos Volkswagennek is csökkent az ára mostanában: a komolyabb modellfrissítésen átesett ID.3 Neo induló ára 11,9 millió forint lett itthon, illetve kapott egy belépőverziót az ID.7 limuzin is, a Start nevű modell 15,5 millió forintba kerül, s 474 kilométer a hatótávja.