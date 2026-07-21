49 éves konstrukció frissítésével ünnepel a 60 éves Lada

Nem áll jól a Lada szénája, a szankciók és a kínai autók térnyerése miatt az orosz állami tulajdonban lévő autógyártónak nem teljesen őszinte a mosolya, amikor a hatvanadik születésnapját ünnepli. Jobb híján arról tudott csak hírt adni, hogy elkezdték a némileg modernizált Niva Legend sorozatgyártását Togliattiban, amivel egy kicsit elnyújtják még az óhatatlanul elavult konstrukció haláltusáját.

49 év után hallgattak a vásárlókra, és javítottak a Lada Niva Legend korrózióvédelmén

Fotó: Lada

Utolsóként a Lada Niva Legend is megkapta a nyolcvanas években fejlesztett „modern” motort

Búcsúzott az 1,7 literes régi motor, amelynek a helyére a Niva Travelben 2025 óta használt továbbfejlesztett 1,8 literes négyhengeres került. A teljesítmény 82-ről 90 lóerőre emelkedett, a nyomaték 126 Nm-ről 150 Nm-re növekedett, miközben a szabványos fogyasztás 10%-kal 9,0 l/100 km-re csökkent. Új az ötfokozatú váltó, a karja közelebb került a vezetőhöz, emellett a korábbi kettő helyett már csak egy kar van a terepfokozat és a differenciálzár kapcsolására. Az osztóművet már három ponton rögzítik a karosszériához, ami csökkenti a rezgéseket.

Egy kulccsal lehet kezelni az ajtókat és a gyújtáskapcsolót

49 év után meghallgatásra került a gyár részéről az a vásárlói panasz, hogy hamar kezd rozsdásodni a karosszéria, amire válaszul néhány elemet horganyoznak. Nem teljes korrózióvédelemről van szó, épp csak oda fröcskölnek némi extra bevonatot, ahol a gyártószerszámok módosítása nélkül odaférnek, tehát az orrpanel, a motorháztető, a tető, a csomagtérajtó és a hátsó alsó panel esetén kicsit később jön majd elő a rozsda. Egyébként nagyobb teljesítményű hűtőrendszer, hűtött első fékek és egykulcsos zárrendszer jelenti az újdonságot a Lada Niva Legend esetén, amelyet ugyan már gyártanak, de a vételárakat csak augusztusban jelentik be, a forgalmazás megindulásakor.