A Hungaroringen debütál az F1 új felvezető autója

A Mercedes 1996 óta partnere a Formula-1-es versenysorozatnak, azóta – néha az Aston Martin-nak is helyet adva – biztosít felvezetőautót az F1-es versenyekre. A jubileumot a Hungaroringen ünneplik, először a Magyar Nagydíjon kerül bevetésre a sorban 14. Mercedes-AMG felvezetőautó.
Kanyarban gyorsabb tempóra képes az összkerékhajtású felvezetőautó
A 2022 óta használt, 51 bevetésen túl lévő Mercedes-AMG GT Black Series utóda az első összkerékhajtású F1 felvezetőautó lesz. A Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ alap esetben is pályanapokra belőtt hangolással jön, de azért új első légterelőt is készítettek, hogy stabilabb legyen az autó nagy sebességű kanyarvételnél – így a versenyautóknak nem kell annyira lassítaniuk. Újdonság, hogy nem a tetőre szerelték a fényhidat, hanem azt a hátsó légterelőbe integrálták, egyébként meg több villogót szereltek a karosszériára. Az összkerékhajtás jóvoltából esőben az eddiginél gyorsabb haladásra képes – bár itt elsősorban az F1 versenyautók és azok esőgumijai jelentik a szűk keresztmetszetet.
Feltűnő jelenség az F1 új felvezetőautója
A Hungaroringen két Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ áll majd készen az esetleges bevetésre, mindkettő egyedi, a 30 éves jubileumra utaló grafikát kap, amelynél a fekete fényezést vörös fóliázással egészítik ki. A sofőr továbbra is az a Bernd Mayländer, aki három versenytől eltekintve 2000 óta az F1 felvezetőautó hivatalos sofőrje.
Az F1 Mercedes-AMG felvezetőautói
1996 Mercedes-Benz C 36 AMG (W202)
1997-1999 Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C208)
1999-2001 Mercedes-Benz CL 55 AMG (C215)
2001-2002 Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230)
2003 Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)
2004-2005 Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)
2006-2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG (C209)
2008-2009 Mercedes-Benz SL 63 AMG (R230)
2010-2012 Mercedes-Benz SLS AMG (C197)
2012-2014 Mercedes-Benz SLS AMG GT (C197)
2015-2017 Mercedes-AMG GT S (C190)
2018-2021 Mercedes-AMG GT R (C190)
2022-2026 Mercedes-AMG GT Black Series (C190)
2026 július- Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (C192)