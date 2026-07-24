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Baleset a Magyar Nagydíjon: összetörte az autóját az F1-es sztárpilóta – videó

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A Hungaroringen debütál az F1 új felvezető autója

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Jubilál a Mercedes-AMG, harminc éve ők adják a biztonsági autót. Az első összkerékhajtású F1 felvezetőautó a Hungaroringen debütál.
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f1Mercedes-AMGhungaroringautós hír

A Mercedes 1996 óta partnere a Formula-1-es versenysorozatnak, azóta – néha az Aston Martin-nak is helyet adva – biztosít felvezetőautót az F1-es versenyekre. A jubileumot a Hungaroringen ünneplik, először a Magyar Nagydíjon kerül bevetésre a sorban 14. Mercedes-AMG felvezetőautó.

Egyedi grafikával debütál a Magyar Nagydíjon az új F1 felvezetőautó.
Új F1 felvezetőautóval ünnepel a Hungaroringen a Mercedes-AMG
Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Kanyarban gyorsabb tempóra képes az összkerékhajtású felvezetőautó

A 2022 óta használt, 51 bevetésen túl lévő Mercedes-AMG GT Black Series utóda az első összkerékhajtású F1 felvezetőautó lesz. A Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ alap esetben is pályanapokra belőtt hangolással jön, de azért új első légterelőt is készítettek, hogy stabilabb legyen az autó nagy sebességű kanyarvételnél – így a versenyautóknak nem kell annyira lassítaniuk. Újdonság, hogy nem a tetőre szerelték a fényhidat, hanem azt a hátsó légterelőbe integrálták, egyébként meg több villogót szereltek a karosszériára. Az összkerékhajtás jóvoltából esőben az eddiginél gyorsabb haladásra képes – bár itt elsősorban az F1 versenyautók és azok esőgumijai jelentik a szűk keresztmetszetet.

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, Official FIA F1® Safety Car;Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | Energieverbrauch kombiniert: 14,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319 g/km | CO₂-Klasse: G Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, Official FIA F1® Safety Car;Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | energy consumption combined: 14.1 l/100 km | CO₂ emissions combined: 319 g/km | CO₂ class: G
Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Feltűnő jelenség az F1 új felvezetőautója

A Hungaroringen két Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ áll majd készen az esetleges bevetésre, mindkettő egyedi, a 30 éves jubileumra utaló grafikát kap, amelynél a fekete fényezést vörös fóliázással egészítik ki. A sofőr továbbra is az a Bernd Mayländer, aki három versenytől eltekintve 2000 óta az F1 felvezetőautó hivatalos sofőrje.

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Galéria: Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ F1 felvezetőautó
Fotó: Mercedes-AMG
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Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ F1 felvezetőautó

Az F1 Mercedes-AMG felvezetőautói

1996 Mercedes-Benz C 36 AMG (W202)
1997-1999 Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C208)
1999-2001 Mercedes-Benz CL 55 AMG (C215)
2001-2002 Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230)
2003 Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)
2004-2005 Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)
2006-2007 Mercedes-Benz CLK 63 AMG (C209)
2008-2009 Mercedes-Benz SL 63 AMG (R230)
2010-2012 Mercedes-Benz SLS AMG (C197)
2012-2014 Mercedes-Benz SLS AMG GT (C197)
2015-2017 Mercedes-AMG GT S (C190)
2018-2021 Mercedes-AMG GT R (C190)
2022-2026 Mercedes-AMG GT Black Series (C190)
2026 július- Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (C192)

 

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