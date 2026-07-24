A Hungaroringen debütál az F1 új felvezető autója

A Mercedes 1996 óta partnere a Formula-1-es versenysorozatnak, azóta – néha az Aston Martin-nak is helyet adva – biztosít felvezetőautót az F1-es versenyekre. A jubileumot a Hungaroringen ünneplik, először a Magyar Nagydíjon kerül bevetésre a sorban 14. Mercedes-AMG felvezetőautó.

Új F1 felvezetőautóval ünnepel a Hungaroringen a Mercedes-AMG

Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Kanyarban gyorsabb tempóra képes az összkerékhajtású felvezetőautó

A 2022 óta használt, 51 bevetésen túl lévő Mercedes-AMG GT Black Series utóda az első összkerékhajtású F1 felvezetőautó lesz. A Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ alap esetben is pályanapokra belőtt hangolással jön, de azért új első légterelőt is készítettek, hogy stabilabb legyen az autó nagy sebességű kanyarvételnél – így a versenyautóknak nem kell annyira lassítaniuk. Újdonság, hogy nem a tetőre szerelték a fényhidat, hanem azt a hátsó légterelőbe integrálták, egyébként meg több villogót szereltek a karosszériára. Az összkerékhajtás jóvoltából esőben az eddiginél gyorsabb haladásra képes – bár itt elsősorban az F1 versenyautók és azok esőgumijai jelentik a szűk keresztmetszetet.

Fotó: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Feltűnő jelenség az F1 új felvezetőautója

A Hungaroringen két Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ áll majd készen az esetleges bevetésre, mindkettő egyedi, a 30 éves jubileumra utaló grafikát kap, amelynél a fekete fényezést vörös fóliázással egészítik ki. A sofőr továbbra is az a Bernd Mayländer, aki három versenytől eltekintve 2000 óta az F1 felvezetőautó hivatalos sofőrje.