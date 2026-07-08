Alibi az elektromos hajtás, a főszerep a V8-as biturbó motoré!

Egy modellfrissítésnél megszokott, hogy pár centit változik egy autó mérete, azonban a Great Wall Motorshoz tartozó Tank márka most radikálisan átalakította a 300-as típusát. Ezt ráadásul nem azért tette, hogy az utasoknak kedvezzen, hanem a technikának biztosít több helyet azzal, hogy 260 mm-rel 3010 mm-re megnyújtották a tengelytávolságot – előrefelé! Elsőként a hatótávnövelős elektromos hajtást dobják piacra az új alternatívák közül.

Az elektromos hajtás 59,6 kWh-s akkumulátorának is jól jön a 26 centivel nyújtott tengelytáv, ami a V8-as biturbó érkezéséhez készíti elő a terepet

Fotó: Tank

Az új hatótávnövelős elektromos hajtás 761 lóerős!

Az alvázas felépítésű terepjárónál a fülke változatlan, azonban az első tengelyt bő arasznyival előrébb vitték, a teljes hossz 126 mm-rel bővült. A karosszérián belül nincs változás, már tavaly nagyobb, 15,6 colos központi képernyőt kapott a típus, és azzal párhuzamosan visszatértek a fizikai kapcsolók a középkonzolra. A motorkínálat belépő része változatlan, ami 2,0 literes turbót (220 LE/380 Nm) és Hi4-T plug-in hibrid hajtást (421 LE/750 Nm rendszerteljesítmény) jelent. Az exportpiacokon marad a 2,4 literes turbódízel (185 LE/480 Nm), a 3,0 literes V6-os biturbót törölték.

Ezek mellé érkezik a Hi-Z4 jelzésű hatótávnövelős-elektromos hajtás három hajtómotorral és 2,0 literes turbós áramfejlesztővel (245 LE), 59,6 kWh kapacitású akkumulátorral és 200 km-es elektromos hatótávolsággal; a benzintank 77 literes. A Tank 300-as az eddigi legkisebb alkalmazása ennek a hajtásnak, így itt visszavettek a rendszerteljesítményből – „csak” 761 LE/1195 Nm áll a vezető rendelkezésére, ami így is 4,2 másodperces 0-100 km/óra sprintre jó. De ez még nem minden, hiszen a kínálat csúcsára a GWM által kifejlesztett 4,0 literes V8-as biturbót szánják, ami hibrid segítséggel kiegészítve 600+ lóerős teljesítménnyel egyenesen a Mercedes-AMG G 63 babérjaira tör majd.

