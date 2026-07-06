Óriási árengedmény – fél áron felszállna a süllyedő hajóra?

Nemrég az USA-ban nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva megtiltották a Polestar márka autóinak forgalmazását 2027-től. A Geely konszern tulajdonában lévő márka gyorsan reagált, és óriási árengedményeket jelentett be, hogy megszabaduljon a készletektől.

Nem várja meg 2027-et az USA-ból kitiltott Polestar, óriási árengedményt hirdetett, hogy kiszórja a kereskedői készleteket

Fotó: Polestar

Finanszírozással is elérhető az óriási árengedmény

A Polestar 3-as szabadidő-autónál 23 000 dolláros „Tiszta Jármű Ösztönzőt” kínálnak a 74 900 dolláros indulóár mellett, míg a Polestar 4-es szabadidő-kupénál 25 000 dolláros az árengedmény 56 400 dolláros indulóárnál – utóbbi majdnem fél árat jelent! Készpénz-fizetésre, illetve a gyári akciós finanszírozás mellett élnek a kedvezmények július végéig, azaz aki siet, az sokat spórolhat. A hagyományos startupokkal szemben a Geely konszernhez tartozó márka úgy hagyja ott az USA piacát, hogy a terméktámogatás megmarad (Volvo-rokonság), legyen szó szervizekről vagy szoftverfrissítésről.

