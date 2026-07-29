Méretre csak a második, a most bemutatott „valaha volt legnagyobb” Audi Q9

Nagyon büszke az Audi a kínálatát megkoronázó Q9-es szabadidő-autóra, amely saját állítása szerint az eddig valaha volt legnagyobb autójuk. Ezzel a kijelentéssel csak annyi a probléma, hogy nem igaz, mert korábban már készült sorozatban ennél nagyobb Audi, a piacról búcsúzófélben lévő A8-as szedánnak a nyújtott L változata 5320 mm hosszú, ezzel 1 centivel felülmúlja az 5310 mm-es szabadidő-autót. Persze utóbbi drabálisabb, de hát nem arra hivatkoztak a kijelentésben.

Alapáron kapja a három üléssoros belsőt az Audi Q9, a második sorba fotelek is kérhetőek az üléspad helyére

Fotó: TSP / AUDI AG

Előzékeny az új Audi

Maga az Audi Q9-es a nemrég bemutatott Q7-esnek a nagytestvére, amelynél a tengelytávolságot 3,14 méterre növelték, a karosszéria már 5,31 méter hosszú. Amíg Európában normál (Advanced) és S Line megjelenéssel választható a piaci bevezetés idején az autó, addig Észak-Amerikában SQ9-esként is elérhető lesz, utóbbi kapja a legsportosabb kialakítást. Ekkora alapterületnél már szériában adják a három üléssort, alapesetben hétszemélyes az utastér, a hátsó pad 65/35 arányban osztva mozgatható elektromosan hosszában, a támla manuálisan 35/30/35 arányban osztva dönthető. A második sor szélső ülései elektromosan előrecsúszva lég helyet hagynak a hátra beszálláshoz, a gyár szerint így nem kell emiatt kiszerelni az esetleg oda telepített gyermekülést. Természetesen itt is elérhető az elektromos ajtómozgatás, azaz még az ajtók kinyitásának fáradalmát is meg lehet spórolni az alkalmazás/érintés segítségével. Be lehet fizetni a második sorban két elektromosan állítható fotelt tartalmazó hatszemélyes belsőre is, elöl fűthető könyöklővel lehet növelni a komfortot.

Fotó: AUDI AG

A valaha volt legnagyobb (dallamtapadása volt a sajtóközlemény írójának…) méretű üvegtetőnek köszönhetően világ az utastér, az első panel nyitható, felár ellenében lehet opálosra kapcsolni és ezzel kicsit tompítani a napsugárzást. A szériában adott bevonat az UV-fény 99,5%-át veri vissza, így megspórolták az árnyékolót. A csúcsmodellben 84 LED gondoskodik arról, hogy az üvegtető is része legyen az egyébként 30 színt megjeleníteni képes hangulatvilágításnak. A Bang&Olufsen hifi megkeresi a játszott zene albumborítóját, és annak színeihez igazítja a hangulatvilágítást, a térhangzást 22 hangszóróval, köztük a fejtámlákba épített hangsugárzókkal és az ülésben lévő mélysugárzókkal (rezgés) valósítják meg. A kütyürajongók is megnyugodhatnak, elöl két indukciós töltő van, minden sorban vannak USB-C töltők (elöl 60, középen 100, hátul 45W teljesítményű töltés).