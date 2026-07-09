Amikor az autóbusz adja a pofont

Július 6-án rögzítette egy volgográdi térfigyelő kamera, hogy a megállóból induló autóbusz elkaszálja a járdán igyekvő gyalogost. A 42 éves buszsofőr nem vette észre a balesetet, utólag értesült róla, a 66 éves áldozat olyan sérüléseket szenvedett az esés során, hogy kórházba kellett szállítani.

Videón a baleset

A hasonló balesetek elkerülése miatt kerül a buszok hátuljára, a mögöttes közlekedőt oldalirányú távolságtartásra felszólító figyelmeztetés; a gyalogosok figyelmét nem hívják fel erre a veszélyre. A balesetben szerepet játszhatott, hogy az előtte lévő autóbusz miatt a sofőr a megszokottnál élesebb szögben indult meg, így jobban kitért oldalirányban a busz hátulja. A buszról leszállva tartsunk tisztelettávolságot a padkától.